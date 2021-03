Sextape à Kankan : des élèves d’un lycée filmés en pleins ébats sexuels

Une sextape a fuité ce samedi, 20 mars dans un lycée public de la commune urbaine de Kankan, 2è plus grande agglomération de la Guinée.

Dans ladite vidéo érotique, on y aperçoit clairement six élèves tous habillés en tenue scolaire, trois jeunes filles et trois jeunes hommes, dans un lit d’une chambre en train d’aller au 7è ciel.

La vidéo qui a été filmée par l’un d’entre eux, circule en ce moment même dans les téléphones des élèves dudit lycée.

Les élèves en question fréquenteraient les classes de 10ème et 12è années.

Aux dernières nouvelles, ils auraient tous été convoqués chez le proviseur pour tirer l’affaire au clair. Nous y reviendrons…

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09