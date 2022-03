Show-biz : Ans-T Crazy annonce la sortie de son nouvel Album « Surnaturel’’

C’est au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce vendredi 4 mars 2022,au stade Général Lanssana Conté de Nongo que l’artiste chanteur et danseur Ans-T Crazy a fait cette annonce. C’était en présence de beaucoup d’autres artistes guinéens et même ceux venus d’ailleurs, de quelques mélomanes, de ses sponsors, de son équipe d’organisation et de la presse. Ça sera le 5 mars 2022. Pour commencer, l’artiste a d’abord rappelé que la sortie de ce nouvel album, « Surnaturel » devait avoir lieu depuis 2020 mais que malheureusement cela a coïncidé à l’arrivée de coronavirus. Selon l’artiste, l’album est composé de 20 titres, c’est à dire 15 titres officiels et 5 titres bonus.

« Cet album comprend des featurings comme celui de Innoss B du Congo, Salatiale du Cameroun et Singleton de la Guinée et Ibro Gnamey de Guinée Conakry », a-t-il indiqué.

Le jour-j, Ans-T Crazy promet plein de surprises à ses fans. « La dédicace va se dérouler comme telle: les artistes viendront prester. Après 2,3,4 heures, Ans-T Crazy vient monter sur scène, il fait son spectacle. Après le public rentre parce que le lendemain c’est un lundi et les enfants doivent aller à l’école. Donc on fait rapidement et on quitte en toute sécurité. Quand on veut organiser, il y a toujours des petits problèmes au début. C’était prévu que le concert se tienne au palais mais au même moment…On attend du public,l a sortie massive. Que tout le mode vienne. Moi moralement je suis vraiment prêt. Je sais que le public viendra parce que le public guinéen quand tu lui fais appel, il vient. Moi Ans-T Crazy, ce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens apprécient beaucoup. On ne peut pas plaire à tout le monde. C’est vrai qu’il y a des mauvais commentaires des fois et je sais que les 98% des gens m’aiment. Donc, je crois ici on va faire même 60 mille personnes. (…) Moi j’ai des invités qui viendront. Donc si Dieu le veut, la prestation sur scène avec eux on le fera, j’ai beaucoup de surprises que je n’ai pas envie de dévoiler maintenant. Il y aura beaucoup de surprises, même ma façon d’apparaître sur scène, ça va être une première fois. Donc il y aura beaucoup de particularité parce que déjà on sera 20 sur scène, 2 choristes, 8 musiciens, et 10 danseurs plus moi. C’est énorme. Ils seront bien habillés sur scène parce qu’il faut respecter le public. Ce que j’ai investi dans l’introduction coûte 10 millions pour apparaître seulement sur scène », a-t-il promis.

Ses amis artistes venus nombreux pour l’encourager et le soutenir, ont à tour de rôle eu la parole pour parler en quelques mots de l’artiste Ans-T Crazy.

Pour Abdoulaye M’Baye du groupe Deeg J force 3, si Ans-T Crazy réussit un tel événement, c’est toute la jeunesse guineenne qui a réussi.

« Aujourd’hui, décider de faire de grandes choses, d’affronter un espace comme l’esplanade du stade de Nongo, qui prend autour de 50 milles personnes, ça veut dire qu’il a de vrais challenges, il a des defis à réussir. Et s’il reussit ça, c’est tous les artistes qui ont reussi en fait. Et c’est tous les jeunes guinéens qui ont reussi. (…) Et moi bien avant, j’ai vu un jeune qui a galéré longtemps, qui a galéré dans la musique, mais qui n’a jamais lâché. Qui a cru, il a cru à son potentiel, il cru à son talent. Il a commencé avec ce que tout le monde fait, Dance hall..Plus loin , il a commencé à creuser dans la culture guinéenne et à ressortir ce qui va toucher les autres nationalités. C’est ce qui m’a intéressé », a-t-il indiqué.

Plusieurs artistes nationaux et internationaux sont annoncés à ce concert-dédicace qui est prévu le 5 mars à l’esplanade du stade Général Lanssana Conté de Nongo.

Christine Finda Kamano