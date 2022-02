« Si les autorités ne m’aident pas auprès de Topaz, j’irai protester jusqu’à perdre la vie sur les lieux », menace un employé

C’est suite à la demande d’une prise en charge médicale au sein de l’unité industrielle Topaz Guinée de Matoto, que Mory Oumar Soumah victime d’un accident de service au compte de section commercial est alité souffrant d’une invalidité de la hanche depuis près de 5 ans.



Abandonné à lui-même, il a tenu à rencontrer les responsables de la société pour une prise en charge, chose qui aurait tourné au vinaigre le conduisant à un évanouissement.



Pris pour mort jusqu’à l’arrivé des services de la protection civile, il est aussi tôt conduit à l’hôpital qui demande une évacuation pour stabiliser sa situation, chose qui aurait dû être faite depuis 2 ans maintenant.



Poursuivant son intervention, Mory Oumar Soumah a précisé que cette histoire remonte depuis plusieurs années, « c’est lors d’une décharge dans l’usine pour Matoto que j’ai reçu une décharge de bidon de peinture au compte du commercial embarquement, le même jour j’ai été à l’infirmerie de l’entreprise après le rapport médical, j’ai subi un traitement de 6 mois ». Avec le même traitement les douleurs persistaient au niveau de la hanche mais les infirmiers ont continué le traitement jusqu’en 2019.Finalement, j’étais obligé de faire une intervention malgré l’avis des médecins de l’hôpital Chino-guinéen qui ont conseillé une évacuation vu la gravité de ma situation. C’est là où le divorce a eu lieu entre le chef comptable de l’entreprise et moi avec pour motif que la charge est lourde qu’ils ont déjà dépensé près de 50 millions pendant que les papiers médicaux prouveraient à suffisance que c’était 16 millions », a fait remarquer cet ancien travailleur de l’usine Topaz.





Ce mardi, il s’est rendu dans la société pour défendre sa cause qui malheureusement s’est tournée au vinaigre, interdisant désormais l’accès à la société qui lui a coûté sa santé durant c’est 5 dernières années. « J’ai été mis à la porte de l’usine du coup quand le vigile m’a poussé j’ai perdu l’équilibre je suis tombé et j’ai perdu connaissance. Après 4h, c’est à mon réveil que j’ai appris que j’ai été conduit par le service de protection au CHU ignace Deen pour les soins au compt de Topaz multi industrie. Mais comme au début, ils m’ont abandonné à moi-même sans argent donc, ils ne pouvaient pas s’occuper de moi a l’hôpital, c’était juste pour se débarrasser de moi pour que je ne meurs pas devant leur usine. C’est dans cette situation que je suis resté pendant 3 jours et j’ai été obligé de sortir de l’hôpital. Aujourd’hui, je suis à la maison pour seul recours de lancer un appel aux personnes de bonne volonté », a fait savoir Mory Oumar Soumah.

Désespèré, il sollicite l’aide des autorités , « si les autorités guinéennes ne m’aident pas auprès de Topaz, j’irai protester devant l’usine jusqu’à en perdre la vie parce que même ce cabaret ou j’habite, je n’arrive plus à payer car je ne peux même pas m’asseoir comme vous le constatez » a-t-il conclu.



Contacté par notre rédaction, les responsables de Topaz multi industrie n’ont pas accepté de se prononcer sur la situation.

Par ailleurs, n’ayant plus de soutien financier, Mory Oumar a lancé un S.O.S à travers les médias, chose qui lui a valu une menace de poursuite judiciaire.



Mariame Mayi Cissé