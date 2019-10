Siaka Barry, ancien ministre : ‘’soit il (Alpha Condé) se défaisait de moi ou moi je me défaisais de lui’’ (vidéo)

Invité dimanche, 27 octobre dernier dans l’émission ‘’voix de la jeunesse’’ sur C24TV, l’ancien ministre de la Culture, des Sports et du patrimoine historique et président de ‘’Guinée Débout’’ Siaka Barry a tout dit sur sa collaboration avec le président Alpha Condé pendant les 20 mois qu’il a passés dans le gouvernement de l’ex-Premier ministre Mamady Youla.

Actuel opposant et membre du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) -coalition opposée au changement de Constitution- Siaka Barry a soutenu que c’est à cause de son mouvement ‘’Génération Débout’’ qu’il a été débarqué du gouvernement. Ajoutant qu’il avait manifesté la volonté de s’opposer au changement de constitution en République de Guinée.

‘’Je n’ai jamais demandé à être dans ce gouvernement. La deuxième remarque, c’est que je n’avais jamais connu physiquement le président Alpha Condé. La première fois que j’ai vu le président Alpha de mes yeux, c’était au cours du premier conseil des ministres. J’ai dit que certainement le président Alpha s’est mépris sur ma personne et il a cru que j’étais un prébendier comme les autres. Mais, quand il s’est rendu compte de la personnalité que j’avais, il s’est dit mieux vaut vite se défaire de cet homme. Soit il se défaisait de moi ou moi je me défaisais de lui. Donc, quoi qu’il en soit, je le suis reconnaissant pour les 20 mois que nous avons passés ensemble. Je suis très reconnaissant et je n’ai pas d’amertume d’autant plus que je n’ai même pas demandé à être là-bas et je n’ai pas demandé aussi à partir. Seulement, nous n’allons jamais accepter, même s’il nous avait nommé vice-président de son gouvernement, que le président pour des velléités d’accrochage à un pouvoir individuel et personnel mette en péril notre nation’’, a-t-il dit. Vidéo…



Mohamed Cissé