Siaka Barry démissionne de l’Assemblée nationale : réactions des politiques à Kankan

L’ancien Ministre de la culture et leader du mouvement populaire démocratique de Guinée (MPDG) Siaka Barry, a démissionné lundi 23 novembre 2020 de l’Assemblée nationale. Le désormais ex-député dit que cette décision est strictement personnelle et qu’elle n’engage nullement son parti le MPDG. Cette nouvelle défraie la chronique au sein de la classe politique nationale et locale.

Dans la commune urbaine de Kankan, elle est différemment appréciée par les hommes politiques. Mohamed Mansaré coordinateur préfectoral du MPDG à Kankan, salue vivement la décision de son leader de quitter l’Assemblée nationale.

« Cette décision de démissionner de l’Assemblée est vraiment salutaire. C’est de dire qu’on ne peut pas prôner des principes et jouer le contraire de ces principes sur le terrain. Il avait dit qu’il allait intégrer l’Assemblée pour le respect de ses électeurs et qu’au-delà de 6 mois, s’il trouve qu’il est dans l’incapacité de changer quoi ce soit pour le bien-être de ce pays, le mieux serait de démissionner et c’est cette décision qui a été rendue matérielle hier. S’il a démissionné de l’Assemblée c’est parce que l’Assemblée est monocolore, majoritairement c’est le RPG. Donc il ne peut pas servir encore dans ce système du RPG », a-t-il laissé entendre.

Antoine Dogbo Guilavogui, secrétaire fédéral de l’UFDG à Kankan, apprécie également la décision avant de laisser entendre que la Guinée n’a pas d’Assemblée digne de nom.

« Siaka Barry vraiment je l’apprécie. C’est qu’il a été un homme, ce n’est pas l’argent qui intéresse le petit mais il veut le développement de ce pays. Je l’ai beaucoup apprécié lorsque je l’ai suivi sur Espace TV. J’aurais bien voulu qu’il se mette dans une logique, il a dit qu’il n’était pas pour le troisième mandat, s’il reste dans l’Assemblée c’est le troisième mandat qui va diriger l’Assemblée. Une Assemblée où il n’y a pas Cellou Dalein, où il n’y a pas Sidya, il n’y a pas Kouyaté, mais vous parlez de quelle Assemblée », interroge-t-il enfin.

Pour Lancinet Condé secrétaire fédéral du Bloc libéral de Faya Milimouno, Siaka Barry a démissionné de l’Assemblée pour appartenir au gouvernement d’union nationale que le Président de la République veut mettre en place.

« La démission du camarade Siaka Barry est un acte surprenant, il démissionne peut-être pour appartenir au nouveau gouvernement que le Président Alpha Condé veut mettre en place. Il prévoit mettre en place un gouvernement d’union nationale, et si tel est le cas il veut appartenir à ce gouvernement, c’est pourquoi il démissionne », estime-t-il.

Enfin il faut signaler, que le retour de Siaka Barry, au sein gouvernement, à en croire Mohamed Mansaré le leader de son mouvement à Kankan, n’est pas à l’ordre du jour. Il a laissé entendre je cite : ‘’si Siaka Barry avait l’intention de revenir dans le gouvernement de Condé, il l’aurait fait depuis longtemps’’.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan