Siaka Barry vote à Lambanyi : ‘’l’Assemblée nous concerne, le référendum ne nous concerne pas’’

Le président du parti Mouvement Populaire Démocratique de Guinée (MPDG), Siaka Barry s’est acquitté de son devoir civique ce dimanche, 22 mars à Lambanyi, dans la commune de Ratoma.

Après avoir fini de voter, l’ancien ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, a situé le contexte de déroulement du processus électoral.

« Aujourd’hui, 22 mars, nous sommes en train de voter dans un contexte particulier de crise sociale et politique. Un contexte de tensions politiques secoué par la volonté de tripatouillage de la Constitution par la mouvance présidentielle et par le refus de l’opposition traditionnelle de participer à des élections législatives. Donc, nous en tant que parti du centre, en tant que parti œuvrant pour une Guinée unie, nous avons voulu participer à cette élection. Et, cette élection se passe dans de bonnes conditions », a-t-il dit.

Se réjouissant de la forte mobilisation des électeurs, Siaka Barry qui avait à ses côtés son épouse, a rappelé la position de son parti par rapport aux consultations référendaires.

“Le référendum ne nous concerne pas, nous sommes contre le référendum, contre le tripatouillage de la Constitution. Mais, le renouvellement de notre assemblée nationale à travers de nouvelles élections législatives nous concerne” a-t-il souligné.

Sur place, l’un des militants du MPDG a dit être content de la présence du président de son parti. Il a d’ailleurs dévoilé les secrets de l’isoloir.

” Je suis content de la présence de mon président ici. J’ai voté pour lui parce que je sais qu’il incarne la confiance des jeunes”, a-t-il dit.

Il faut rappeler qu’au niveau du centre de vote Hamass, dans le quartier Lambangny, tout se passe bien.

Mohamed Cissé