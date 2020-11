Siaka Barry favorable à la dissolution de l’Assemblée nationale ‘’pour la paix’’

Pour mettre fin à la crise post-électorale qui a endeuillé plusieurs familles, le président du Mouvement Populaire Démocratique de Guinée (MPDG), Siaka Barry dit préférer une dissolution du parlement guinéen pour garantir la paix et l’unité nationale. Il l’a dit ce lundi lors de son passage dans l’émission les Grandes Gueules de la radio Espace.

« Nous sommes dans la quatrième République. Mais, si vous voulez, je trouve que ce parlement qui est là est monocolore. Et, je pense que pour la paix, l’unité nationale, la cohésion, le président doit prendre sa responsabilité et son courage pour revoir ce parlement, et faire entrer ses frères de l’opposition. Dissoudre bien sûr si vous voulez le terme. Mais, un Cellou Dalein Diallo et l’UFDG en dehors du parlement, un Sidya Touré et l’UFR en dehors du parlement, je pense que nous avons 40 pour cent de guinéens en dehors de la prise de décisions au niveau de la législative. Ce qui n’est pas très élogieux pour le président de la République », a-t-il estimé.

Mohamed Cissé