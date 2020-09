Siaka Barry (MPDG) : ‘’l’UFDG vient d’asséner le coup de grâce au FNDC’’

Lors de la conférence de presse, mardi 8 septembre à Matoto, le président du MPDG s’en est violemment pris à l’UFDG en qualifiant sa participation à l’élection présidentielle de coup de grâce asséné au FNDC

« Aujourd’hui, au moment où la vraie bataille pour contrer le 3e mandat devrait normalement gagner en ampleur et en intensité, certains partis politiques dits « majeurs » (notamment l’UFDG d’El Hadj Cellou Dalein Diallo), dans un calcul opportuniste et égoïste, viennent d’assener le coup de grâce au FNDC en reniant toutes les valeurs qui ont fondé ce combat, à travers leur cautionnement d’un scrutin inique, qui légitimera le 3e mandat du Président Alpha Condé, et validera enfin la nouvelle constitution de 2020 qui régira la prochaine élection présidentielle du 18 octobre 2020 », dit Siaka Barry.

Visiblement indigné face à cette démarche de l’UFDG qu’il qualifie d’égoïste et machiavélique, Siaka Barry considère comme perdue d’avance la candidature de l’UFDG à la présidentielle du 18 octobre prochain.

« C’est pourquoi, nous exprimons ici (haut et fort) notre indignation et notre réprobation face à la démarche égoïste et machiavélique de ces partis politiques membres du FNDC (notamment l’UFDG), qui, après avoir exposé inutilement la vie des dizaines de jeunes guinéens innocents, aux balles meurtrières des forces de répression, retournent aujourd’hui leurs vestes pour adouber un processus électoral qu’ils combattaient naguère, en présentant leur candidature à une élection qu’ils savent perdue d’avance et porteuse de germes conflictogènes pour notre nation », regrette-t-il.

Maciré Camara