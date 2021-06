Siba Lohalamou, gouverneur de Boké sur la fermeture de la mine d’or de Kounsitel (Gaoual): “je n’ai pas été associé” (audio)

Quand un gouverneur de région dément un autre. Siba Lohalamou, gouverneur de la région de Boké a dementi son homologue de Labé Elhadj Madifing Diané qui a dit l’avoir associé à la décision de fermer la mine d’or de Kounsitel, dans la préfecture de Gaoual.

« (…) J’ai appris comme vous à travers le médias que le gouverneur de Labé m’a associé à la prise de décision relative à l’interdiction de l’exploitation de l’or. Je suis étonné de l’apprendre, il n’a pas réussi à me joindre. Mais, moi je suis déjà sur place et comme on le dit, c’est le terrain qui commande. Ça ne sert à rien de rester à distance et faire des déclarations», a dit le gouverneur au micro de Fim fm.

Ci-dessous, l’audio (exclusif de Fim fm) de l’intervention du gouverneur de Boké…