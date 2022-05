SICTA : l’évènement lancé en grande pompe par le ministre Alpha Soumah

Le ministre de la Culture, du tourisme et de l’artisanat, Alpha Soumah a procédé au lancement officiel le samedi au chapiteau du palais du peuple, de la première édition du Salon International de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat (SICTA). Un évènement inédit en Guinée et dans la sous-région placé sous le haut patronage du Président de la Transition Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, qui a connu la présence des délégations des pays invités dont le Burkina Faso pays invité d’honneur.

Prévu du 14 au 21 mai, soit pour une durée de sept (7) jours, cet évènement connaîtra plusieurs activités dont des séances de cinéma dit Cinésicta qui seront diffusées tous les soirs à partir de 19h00, des concerts, des prestations artistiques, des défilés de mode et des concours avec à la clé des prix à gagner. Également, des panels seront débattus sur thème central Patrimoine et lutte contre la migration irrégulière.

Selon le ministre de tutelle, la culture, le tourisme et l’artisanat constituent des secteurs importants générateurs d’emplois pouvant freiner l’immigration irrégulière en Afrique.

« Aujourd’hui nul ne contexte que le développement de la culture, du tourisme et de l’artisanat sont considérables pour l’Afrique en général et la Guinée en particulier. La culture, le tourisme et l’artisanat sont particulièrement importants en tant que source majeure d’emploi pour les couches vulnérables que sont les femmes, les jeunes, les personnes souffrant d’handicap. Cela crée aussi de l’emploi dans les zones urbaines et rurales pour accueillir à la fois des travailleurs qualifiés et non qualifiés. Conséquences de tout cela, beaucoup de pays de par le monde se sont ouverts à la culture, au tourisme et à l’artisanat et y ont investi, devant ainsi des moteurs essentiels du progrès socio économique grâce à la création d’entreprises et d’emplois et aux recettes d’exportation et au développement des infrastructures tout en contribuant à la conservation et la préservation du patrimoine culturel et naturel. Nonobstant cela, l’Afrique en général et la Guinée en particulier sont devenus de nos jours des sources de migration irrégulière qui, si elle n’est pas jubilée ou du moins freinée, risque de voir partir les forces vives au profit des pays industrialisés », a déclaré Alpha Soumah.

S’exprimant au nom du ministre burkinabé de la culture, Victorien Sawadogo après s’être réjouit du choix porté sur son pays comme invité d’honneur a affirmé que l’organisation de ce salon offre à ses acteurs un cadre bénéfique pour l’ensemble des pays de la sous-région.

« En organisant ce salon, vous offrez l’opportunité à vos acteurs et des pays participants, un cadre, fruit du génie guinéen caractérisé par l’audace et la résilience de ses filles et fils, un cadre qui leur sera, sans nul doute, bénéfique mais aussi pour l’ensemble des pays de la sous-région de l’Afrique. Notre conviction est que nos pays doivent multiplier ces genres de rendez-vous, fin de renforcer les opportunités », a-t-il estimé.

Pendant les jours que durera ce salon, les pays invités échangeront sur des thématiques d’actualité brulante qui sont : le partage d’expérience sur les politiques culturelles et touristiques ; le rôle de la culture dans la lutte contre la migration irrégulière ; le tourisme solidaire et la lutte contre la migration irrégulière, expérience de Fouta Trekking Aventure ; le partage d’expérience en matière d’entrepreneuriat dans les secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat ; le tourisme et patrimoine historique, réalités et perspectives ; l’industrie culturelles et créatives ; tourisme culturel ; transformation du potentiel touristique de la Guinée en produit compétitif, etc…

Maciré Camara