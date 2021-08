Sidiki Camara du MEN-A : « Tout ce qui se dit autour de la publication des résultats du Bac n’est que de la spéculation »

Depuis deux jours, des rumeurs relatives au taux d’admission et de la publication des résultats du baccalauréat courent sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi 27 août, un cadre du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MEN-A) a dans « Mirador » de la radio Fim fm balayé d’un revers de la mains les dites rumeurs. Selon Sidiki Camara, ces rumeurs ne sont que de pures spéculations.

« Chaque année nous sommes confrontés à cette réalité mais ce qui est clair, à chaque fois que les résultats sont prêts, nous donnons les statistiques officiellement par la voie du service de communication du MEN-A. Nous donnons la physionomie des résultats. Et nous faisons suivre cette physionomie du programme de diffusion des résultats notamment les canaux de diffusion, le jour et même l’heure. Tant que cela n’est pas effectué, je tiens à vous dire que tout ce qui se passe maintenant n’est que de pures spéculations », a souligné Sidiki Camara, du MEN-A avant d’expliquer le retard de la diffusion des résultats : « Ce que je peux vous dire avec certitude, ce que nous sommes à la fin du processus. La lenteur que nous avons constaté cette année dépend de ka ferme volonté du ministre Bano Barry qui tient absolument à ce que nous aurons à mettre à la disposition de l’opinion soit pratiquement débarrassé de tout risque de négligence. Mais il faut éviter que nous nous rendons après coupables d’un dysfonctionnement quelconque par rapport à ce travail. Quand un travail est fait, le ministre insiste pour que le travail soit révisé, contrôlé et contrôlé encore. Cela a dû expliquer un peu le retard cette année mais nous sommes sûrs que ce que nous aurons à mettre à la disposition de l’opinion sera débarrassé de tout soupçon », a-t-il ajouté.

Selon ce cadre, quand les résultats sont prêts, le MEN-A les soumettra au gouvernement qui par la suite donnera l’ordre de les diffuser.

Sadjo Bah