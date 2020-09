Sidiki Diabaté parle enfin : ‘’j’ai été surpris…’’

Pleine dégringolade pour Sidiki Diabaté, le prince de la kora, accusé de violences conjugales contre Mariam Sow à Bamako. Ce lundi, l’artiste international a été arrêté et placé en garde en vue par la brigade d’investigation judiciaire. Trois jours avant, un journal malien –très connu- appelé Kewalé People Magazine dit l’avoir interviewé. Mediaguinee vous propose ladite interview…

Expliquez-nous votre lien avec Mariam Sow

Au fait, par la grâce de Dieu, en réalité MameSita était réellement ma copine, nous étions en couple sincèrement. Je dirai même qu’elle était ma femme car elle est une partie de moi. Parce qu’on a passé vraiment du temps ensemble, depuis un bon moment. On a fait oui, 6/7 ans de vie commune ensemble. On logeait ensemble. Vous savez on a passé beaucoup de choses ensemble, des bons moments ensemble je dirais. On a toujours été complices quelque part. C’était le grand amour. On se partageait beaucoup choses ensemble.

Vous l’aimez toujours ?

Là ! Désolé ! Je ne vais pas commenter. Je crois que c’est encore ma vie privée.

Selon vous pourquoi a t-elle réagi de la sorte ?

Au fait, souvent, tout être peut-être amené à être influencé par d’autres. Surtout si tu fais des années, 7 ans avec une femme. Surtout, nous sommes devenus des personnalités publiques on dirait. Je ne dirai pas star car je ne me suis jamais considéré comme tel. Si des personnes arrivent à s’insérer dans votre relation, votre vie de couple se trouve en danger. Elles peuvent jouer sur l’envie de notre conjoint. Car elles peuvent faire croire à votre copine que vous n’allez jamais faire du sérieux avec elle. C’est-à-dire le mariage et tout. Il se pourrait qu’elles lui soufflent d’agir de la sorte pour profiter de la situation et de ma position afin de me faire pression. Je vois un peu comme cela.

Alors vous pensez qu’elle est manipulée ?

Bien-sûr ! Évidemment que je pense qu’elle est manipulée afin de me faire mal, sinon rien ne s’est passé comme dispute proprement dit entre nous. Pourquoi va-t-elle faire des déclarations aussi pareilles ? Je n’en vois pas.

L’avez-vous vraiment frappée en réalité ?

À vrai dire, nous sommes en relation, depuis presque 6 à 7 ans. Alors dire que je ne l’ai jamais frappée ou qu’elle ne m’a jamais frappé ne doit pas être la question. Comme tout bon couple. il y a toujours des malentendus. Mais on finit toujours par se comprendre, se rallier. Et l’amour continue. Voilà comment nous sommes arrivés à faire toutes ces années ensemble. On réglait toujours nos problèmes du couple entre nous à l’interne. On n’a jamais exposé nos différends sur les réseaux sociaux. Moi ! Je n’ai jamais exposé la femme que j’aime sur les réseaux sociaux. Elle le sait mieux que tout le monde.

Mais elle annonce que c’est vous qui l’avez battue

J’ai été surpris d’entendre dans sa déclaration que je l’ai battue et que ce sont ses photos qui circulent. Je n’en suis pas l’auteur et elle le sait. Mais je dirai que si c’est elle sur la photo là. La vraie personne qui l’a frappée, elle doit savoir également que ce n’est pas moi.

C’est elle qui le dit dans sa déclaration. Je ne vais pas commenter.

Mais ! Imaginez, comment moi, Sidiki Diabaté pourrait agir ainsi, je l’ai aimée, toute la famille le sait, j’aime la femme en général, ma vie est consacrée à la femme. Regardez, tout l’amour que je porte à ma mère surtout. Pourquoi vais-je agir ainsi contre une femme que j’aime ? Mais pourquoi ? En plus, comment faire cela à une femme et que vous parvenez à vivre encore ensemble plus d’une année comme elle le déclare. Est-ce possible ?

Vous ne lui avez jamais porté des coups ?

Non! Enfin ! Dans un couple, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais pourquoi vous ne demandez pas si elle m’a une fois frappé durant notre relation ? Le couple souvent vous vous corrigez les erreurs afin de parfaire votre couple. Mais dire, que c’est moi, qui l’ai frappée de la sorte est tout simplement faux. Pour moi, tout ça c’est du buzz que moi auquel je dois mette un terme maintenant vu la tourmente. Je ne vais pas commenter de plus. Je m’arrête là.

Avez-vous pensé à porter plainte contre x ?

En réalité, je préfère rester muet sur cette question. Je ne suis pas rancunier. Mais vous verrez peut-être bientôt.

Mais, Sidiki le monde réclame une déclaration publique en vidéo ou en vocal

Mais moi, je vous parle déjà non ? C’est suffisant selon moi. Mais comme vous le dites. Les fans réclament également, sinon je ne voulais pas m’exprimer sur la situation en sortant publiquement. Je vais voir dans les jours à venir vu qu’ils ne veulent pas taire l’affaire.

Vos derniers mots

Bref ! A tous les Maliens, à tous mes fans à travers le monde, moi, Sidiki Diabaté, je ne suis qu’un simple griot, je suis au service de tout le monde. Et je suis également contre les violences faites sur le genre. Je précise (Femmes, Hommes, et enfants). Je suis contre toutes formes de violences. Je n’ai jamais gardé rancœur contre qui que ce soit. Car le noble ne doit pas être contre son griot et le contraire également.

Voici tout ce que j’avais à dire.

Merci à tous ceux qui m’appellent partout pour me réconforter le moral. Ce n’est pas du tout facile. Voir ces choses-là.

Aimons-nous vivants ! Car nous sommes du même sang.

Je vous remercie.

Source : Kewale People Magazine