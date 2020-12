Sidiki Kouyaté, proviseur du lycée AST : ‘’tous les professeurs qui sont là ont passé le test Covid-19″

Suite au communiqué du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, l’école guinéenne a rouverte ses portes ce mardi, 1er décembre sur toute l’étendue du territoire national.

Au lycée Ahmed Sékou Touré, l’engouement était de taille ce matin. Plusieurs élèves ont répondu à l’appel des responsables de cet établissement public.

« Par rapport à l’année dernière, je suis satisfait à moitié. Vous-même vous voyez l’engouement dans la cour. Les élèves qu’on a reçus ce matin, sincèrement nous sommes satisfaits de cette affluence. Je remercie les parents d’élèves qui ont accepté de remettre leurs enfants sur le chemin de l’école ce matin. Et, ce succès est partagé entre tous les encadreurs de l’école. Parce qu’à la fermeture, nous avons sensibilisé tous les élèves à être présents le premier jour. Les 21 professeurs programmés sont tous présents, et chacun a donné son premier cours ce matin », a dit le proviseur, Sidiki Kouyaté.

Sur les mesures sanitaires liées à pandémie du Coronavirus, il assure que « toutes les mesures sont prises. Tous les professeurs qui sont là, ont passé leur test Covid-19. Ils ont leur carnet et Dieu merci car, il n’y a pas de positif. Deuxième aspect, le gouvernement nous a donné des kits sanitaires. Et chaque classe a son kit. A La rentrée, les surveillants ont des thermo-flashs pour prendre la température des élèves. On a mis en place un comité d’alerte et de veille qui suit le mouvement des élèves dans la cour et dans les classes pour le port obligatoire des bavettes », a-t-il indiqué.

Massivement mobilisés, les élèves interrogés ont dit leur joie de reprendre les cours. Ils ont également appelé les autorités à prendre toutes les décisions pour le respect du calendrier scolaire.

