Sidya à Alpha Condé : ‘’l’UFR existe toujours et personne ne pourra nous vaincre”

Le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) Sidya Touré a répondu samedi au président Alpha Condé qui avait dit récemment sur RFI que son parti n’existe plus.

C’est depuis la Côte d’ivoire où il séjourne actuellement que le champion de l’UFR s’est adressé à ses militants au téléphone en langue nationale soussou”, les appelant à plus de détermination et de mobilisation jusqu’à la victoire finale.

“Je vous salue tous. Merci pour la mobilisation. Vous avez montré que l’UFR reste la même. Nous n’avons pas changé. Ceux qui disent qu’on existe plus maintenant nous voici. Et tout va bien chez nous“, a lâché au bout de fil Sidya Touré sous un tonnerre d’applaudissement de ses militants, au siège national du parti à Matam. Ajoutant que l’UFR a pour objectif le développement du pays et l’amélioration des conditions de vie des Guinéens, non pas combattre un parti politique.

“Nous, nous ne sommes pas venus pour combattre un ou deux partis. Ce n’est pas un parti qui a été créé pour gérer les pestiférés. C’est un parti qui a été créé pour les Guinéens, pour le bien-être des Guinéens. N’oubliez jamais cela”.

Faisant allusions à la sortie du président Condé contre l’UFR, le leader de l’Ufr de rétorquer : “jusqu’à présent l’UFR existe. Et elle ne sera pas détruite. Personne ne pourra la toucher. Ce que nous voulons faire pour le pays est le vœu de tous les Guinéens. C’est le chemin que l’UFR s’est tracé. C’est pourquoi, personne ne pourra nous vaincre”. Tout en invitant ses partisans à prendre courage. Notre pays va changer, ce gâchis ne sera pas éternel”.

Elisa Camara

