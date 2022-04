Sidya a-t-il peur de la CRIEF? « Je ne suis ni lâche, ni voleur. Ils peuvent nous faire du tort, mais… »

Accusé de s’exiler par peur de faire face à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), le président de l’union des forces républicaines (Ufr), Sidya Touré, depuis Abidjan où il sejourne, a rassuré ses militants de son éventuel retour au pays dans les jours qui suivent. C’est le message qu’il a passé à travers un appel téléphonique, effectué, ce samedi 23 Avril, lors de l’assemblée générale du parti à Matam.

S’exprimant en langue nationale soussou, le champion de l’UFR a rappelé qu’il n’est ni un lâche ni un voleur. Tout en rassurant que le prolongement de son séjour est dû uniquement à son calendrier chargé.

» ls veulent ou pas c’est l’UFR qui pourra faire l’affaire de la Guinée. Celui que vous suivez n’est pas un lâche, ni un voleur. C’est quelqu’un qui connaît son travail. Ils peuvent nous faire du tort. Mais ils ne pourront jamais prouver que nous sommes responsables de quoi que ce soit en Guinée. Donc, la vérité finira par triompher. Restez mobilisés. Et, la lutte continue », a dit Sidya Touré.

Elisa Camara

+224654957322