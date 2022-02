Sidya aussi contre l’exclusion des leaders « vieux »: « nous ne l’accepterons pas »

Après 18 mois de fermeture pour cause de pandémie de COVID-19, le Parti de l’Union des Forces Républicaines (UFR) a dans une ambiance bon enfant repris son Assemblée Générale hebdomadaire à son siège national à Matam Lido.

Après la présentation des vœux de nouvel an des bureaux des jeunes et des femmes à l’assemblée et au président de l’UFR et responsables du parti, le Président du parti Sidya Touré s’est exprimé sur plusieurs sujets brûlants de ma vie nationale, notamment le dossier Nabayagate. Il a évoqué également les élections au temps d’Alpha Condé, le dialogue politique, le combat du FNDC et la prétendue exclusion des leaders politiques des prochaines échéances électorales avenir.

Sur ce dernier point, le président de l’UFR et ancien Haut Représentant de l’ex-président Alpha Condé a rejoint le président de l’UFDG, estimant qu’il appartient au peuple de Guinée de décider.

« Mais l’idée qu’on pourrait sur quels que prétextes que ce soit évacuer des leaders des partis politiques, je ne sais pour quelle raison, nous ne l’accepterons pas. On ne l’acceptera pas, parce que seul le peuple est souverain, seul le peuple gouverne. Si le peuple veut élire comme nous l’avons fait en 1958 avec le président Sékou Touré, élire un président de 36 ans, le peuple est libre de cela. Mais si le peuple peut élire quelqu’un de plus âgé il n’y a pas de problème. Nous avons déjà eu ce problème en 2010, à l’époque c’est Alpha Condé qui avait plus de 70 ans, nous avons refusé à ce que les dispositions soient contenues dans quelques textes que ce soit. Il appartient au peuple de décider de cela […] Quel est le mal qui fait qu’un Guinén ne peut pas être candidat chez lui? S’il n’est pas candidat chez lui, il va être candidat où ? », s’interroge cet acteur âgé de plus 70 ans. Ajoutant que « les Guinéens doivent retrouver l’unité, le langage qui a été adopté par le CNRD depuis son arrivée au niveau de l’unité nationale doit contunier, nous supportons cela. Nous disons nous sommes des coachs, nous pouvons donner des solutions pour que vous marquiez des buts et qu’on puisse gagner tous ensemble »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08