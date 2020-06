Sidya cadre Alpha Condé : ‘’à aucun moment, il n’a été question d’aller prendre le pouvoir’’

Sidya Touré, leader de l’Union des forces républicaines (UFR) a balayé lundi les propos du président Alpha Condé dans Jeune Afrique accusant ses adversaires d’avoir une mentalité de putschistes.

Intervenant dans l’émission les GG de la radio Espace, l’ancien Premier ministre guinéen a dit qu’Il n’y a aucun putsch à l’horizon. Non sans dire que le peuple de Guinée a rejeté le double scrutin du 22 mars dernier.

« Nous étions dans une manifestation contre le référendum, ce n’est pas la première fois qu’on le fasse. (…) A aucun moment, il n’a été question d’aller prendre le pouvoir. L’armée est là, les forces de défense sont là, c’est une manifestation contre ce qui était en train de se faire, contre un troisième mandat alors que la constitution de 2010 ne le permettait pas.

Il n’y a aucun putsch à l’horizon. Nous avons demandé les choses très claires, à savoir qu’on ne peut pas aller aux élections avec un fichier où il y avait 8 millions 7 cent mille guinéens alors que nous savons que notre fichier ne doit pas dépasser les 4 millions 8 cent mille. Une fois que tout le monde a parlé de cela et qu’ils ont décidé d’enlever 2 millions 4 cent mille, nous avons voulu réintégrer le système, on dit ‘’non’. Écoutez-moi, je ne sais pas la théorie qu’on peut soutenir pour dire que c’était inclusif. Tout le monde a reconnu que ce sont des élections n’ont inclusives et c’est cela le problème du fond », a dit le président de l’UFR.

Mohamed Cissé