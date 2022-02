Sidya charge le régime Alpha : « le budget de la Guinée était 2 milliards $ à peu près, les gens ont pris plus de 10 à 11 milliards »

Le Président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) Sidya Touré, lors de l’Assemblée Générale de sa formation politique, ce samedi 12 février 2022, est revenu sur les malversations financières et les supposés détournements de deniers publics sous la gouvernance d’Alpha Condé.

À en croire cet acteur politique qui a collaboré pendant un certain temps avec le régime déchu, il faut qu’ils [ ceux qui ont gouverné ces 11 dernières années, ndlr ] nous disent pourquoi nos enfants ne partent pas à l’école, pourquoi nous n’avons pas d’eau, d’électricité ni des hôpitaux. Pourquoi? La raison, dit-il, « c’est parce que l’argent qui était destiné à ça a été détourné par des individus qui les ont mis en poche et qui estiment qu’ils sont plus bénis que les autres. Et c’est la raison pour laquelle dès le départ j’ai supporté l’idée de la CRIEF. »

Le budget de la Guinée, jusqu’à l’année dernière, était 2 milliards de dollars à peu près, les gens ont pris plus de 10 à 11 milliards. Mais, qu’est-ce qu’on fait là? Le président Rawlings, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis les gens au poteau pour ça. Quand on vous dit une dame a pris 20 millions de dollars mais avec cette somme vous allez finir l’université de Kankan et de Labé. Une gamine met ça en poche et part à Dubaï. Mais qu’est-ce qui nous mène à celà? Ce sont les magouilles, les cafouillages. Les gens savent comment ils sont arrivés là, ils n’ont de comptes à rendre à personne parce qu’ils n’ont jamais gagné une élection



Concernant les recettes collectées, Sidya Touré a dit ceci: » Nous avons vu des recettes, près de 11 milliards de dollars, mais on n’a pas fait 100 kilomètres de route, un nouvel hôpital, une nouvelle université, un nouveau stade, des logements sociaux et une plantation qui permette à 20 ou 30 mille personnes de travailler. Il n’y a rien du tout. Mais tu ne peux comprendre ça dans aucun pays du monde. J’ai l’impression que nous sommes tous tombés malades. Ce n’est pas une petite somme dont je suis en train de parler, le budget de la Guinée, jusqu’à l’année dernière, était 2 milliards de dollars à peu près, les gens ont pris plus de 10 à 11 milliards. Mais, qu’est-ce qu’on fait là? Le président Rawlings, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis les gens au poteau pour ça. Quand on vous dit une dame a pris 20 millions de dollars mais avec cette somme vous allez finir l’université de Kankan et de Labé. Une gamine met ça en poche et part à Dubaï. Mais qu’est-ce qui nous mène à celà? Ce sont les magouilles, les cafouillages, les gens savent comment ils sont arrivés là, ils n’ont de comptes à rendre à personne parce qu’ils n’ont jamais gagné une élection. Voilà pourquoi nous nous trouvons dans cette situation aujourd’hui. », a déploré Sidya Touré.

Compte tenu de son expérience, cet ancien Premier ministre dira qu’il n’a jamais et n’a même pas entendu nulle parler de ces choses citées ci-haut.

« Il faut que vous preniez parfaitement conscience. Lorsque j’ai dit, cet argent c’est ce qui fait que vous ne progressez pas et c’était fait pour ça. Je l’ai dit dans une émission que le problème essentiel de la transition, c’est que vous n’avez pas de financement parce que c’est une transition, parce que les hommes d’affaires n’ont pas d’anticipation pour leur permettre d’investir. Comme il n’y a pas d’affaires, en même temps, vous n’avez pas d’argent parce qu’il n’y a pas de recettes mais en même temps les financements extérieurs sont bloqués parce que vous êtes en transition. Alors, j’ai dit: faites au moins des audits et récupérez une partie de cet argent-là pour que ça fonctionne le temps qu’on arrive aux élections », a conclu Sidya Touré.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08