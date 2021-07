Sidya et ses tweets qui donnent de la diarrhée (Par Ahmed Tidiane Sylla)

Le Président Sidya Touré dans un Tweet dénonce ceci : ‘’ l’argent guinéen est dans les banques au moyen orient mais curieusement aussi dans des avions achetés au Burkina, dans les coffres à domicile, en îles Maurice et les comptes même en Sierra Leone ‘’. Face à de tels scandales, le moins que peut faire un État responsable, qui prône la bonne gouvernement et qui veut “gouverner autrement”, c’est de recruter tout de suite des cabinets sérieux et lancer des audits afin de traquer ces fonds et les retourner dans ses caisses pour le bien-être des populations. Au lieu de cela, comme par manque de respect habituel pour le peuple, on préfère utiliser les services de l’insulteur public qui brille par la vacuité de ses écrits et sa capacité à changer de discours et à interpréter les faits, en fonction de ses intérêts et des désidératas de son chef. C’est le cas du pé_Tibou d’esprit. Le gouvernement Alpha Condé a d’ailleurs décidé d’abandonner tout programme de développement pour ne s’occuper que des opposants au régime dont Sidya Touré, celui là qui constitue désormais son véritable cauchemar. D’ailleurs, à t-il réellement la capacité de s’occuper des problèmes des guinéens ? C’est l’#ÉtatNeant!

Dans sa volonté de s’en prendre au Président de l’UFR, le mercenaire d’Alpha Condé, s’en mêle les pinceaux dans une interprétation malhonnête, insensée et voire même ridicule des mémoires de feu Hon. Aboubacar Somparé. Mais quelle attitude ignoble que de vouloir souiller par ses malices la mémoire d’un homme qui a honorablement servi sa patrie. Cette parenthèse déplacée doit certainement choquer la famille Somparé qui ne peut accepter que Tibou entraine avec lui dans les caniveaux de l’histoire la mémoire de leur Patriarche. Le Farba est certainement loin de connaitre les liens fraternels et amicaux qui lient Sidya Touré à cette famille. Qu’il aille combler son ignorance auprès des sages dans le ‘’Kakandé’’( région de Boké).

Mais en lisant entre les lignes des minuscules phrases qu’il a voulu sortir de leur contexte, on comprend tout de même que Sidya Touré n’est pas n’importe qui. C’est l’homme dont la nomination a suscité des négociations entre Chefs d’Etat et non des moindres Feu GL Lansana Conté et Henry Konan Bédié. C’est comme l’Europe avait négocié avec USA le plan Marshall pour sa reconstruction après les deux guerres. Cela révèle toutefois l’importance de l’homme, ses qualités d’économiste et sa dimension d’homme d’Etat. En 1996, la Guinée était dans une crise en 1996 et le Général Lansana Conté n’avait d’autre choix que d’aller négocier l’enfant de Kolon à Abidjan où il avait fait ses preuves au sommet de l’Etat ivoirien.

Pour rappelle, Sidya Touré fait parti des quatre hauts cadres (A. Ouattara, Charles Konan Bany, Pascal Kipakou, Sidya Touré ) choisis par Felix Houphouët Boigny , suite à la crise de 1992, pour sauver la Côte d’Ivoire. D’abord constituée en comité interministériel de coordination puis en Primature dont Sidya Touré deviendra le Directeur de Cabinet, l’équipe du Premier Ministre Alhassane Ouatara a (actuel Président de la République) à accompli un travail colossal pour redresser la CI. Et bien avant d’être nommé premier Ministre en 1996-1999 en Guinée ( période considérée comme l’âge d’or de l’économie guinéenne), Sidya Touré est revenu au pays entre 1986-87, avec des bailleurs fonds, après la prise du pouvoir par l’armée, au nom du libéralisme économique, pour investir chez lui, créer des emplois, lutter contre le chômage et la pauvreté. Avec une bagatelle de 6 millions de dollars à l’époque, Sidya Touré et ses amis ont créé certaines entreprises et investi dans d’autres. Il a ensuite créé la première école privée de Guinée (Victor Hugo) en 1987 et fait plus de 500 ha de plantation (palmiers, Cocos et anacardes). A l’époque où certains dignitaires du régime actuel n’avaient jamais touché un billet de 100 dollars !

En lisant le messager pé_Tibou d’esprit, on se demande s’il prend des guinéens pour des amnésiques. N’est t-il pas l’auteur de cette fameuse phrase en décembre 2016: « il faut faire partir Alpha Condé, toutes les options sont ouvertes’’ ? A t-il oublié cette vidéo de sieur Alpha Condé à l’époque opposant qui déclarait ceci : «… les guerres, on les fait pourquoi ? Quand vous luttez pour la démocratie et qu’à chaque élection le pouvoir en place fraude et se maintient, à la fin qu’est ce que vous faites ? Vous recourez aux armes ! Donc nous ne faisons pas les guerres pour les Diamants mais pour la Démocratie ». Ne sait-il pas que Alpha Condé a vécu plus 40 ans en exil, farouchement opposé aux régimes de Sékou Touré et de Lansana Conté ? Condamné respectivement à mort par contumace et à 3 ans de prison ferme pour des raisons connues de tous Guinéens. Tibou Kamara lui-même, n’a t-il pas vécu 7 ans en exil, entretenu par le dictateur Gambien Yaya Djamé, alors banni de Conakry par celui-là qu’il sert aujourd’hui. Mais pourquoi lorsque Sidya Touré s’absente seulement 6 mois du pays, sorti du pays dans des conditions connus, du coup, il devient l’auteur de tous les complots imaginaires ? C’est de la Sidyaphobie ! On assiste malheureusement au retour du parti Etat et la volonté d’imposer la pensée unique. Mais allons-nous accepter cela ? Certainement Non et Non !

Alpha Condé quant à lui continue toujours à surfer sur cette haine viscérale que développe le petit journaleux et mercenaire de plume, qui a toujours été la solde des adversaires de Sidya Touré. Il est intéressant de noter qu’à aucun moment le pé_Tibou d’esprit ne met en cause la véracité du contenu du tweet du Président de l’UFR. Au lieu d’insulter en permanence, il serait utile de ramener notre argent. On en a besoin.

Bref, même si vous n’êtes pas d’accord avec Sidya Touré, vous devez arrêter ces diarrhées verbales et organiser l’audit de la gouvernance Alpha Condé depuis 2010. Le peuple appréciera !

Ahmed Tidiane Sylla

