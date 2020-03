Sidya : ‘’nous avons encore 30 jours pour que l’affaire de troisième mandat soit définitivement enterrée‘’ (vidéo)

Le président de l’Union des forces républicaines (UFR) a indiqué vendredi, au terme d’une réunion de l’opposition politique qui s’est tenue à Conakry, que les élections législatives n’ont jamais été une préoccupation du président guinéen. Selon Sidya Touré, Alpha Condé a pour seule ambition, d’organiser le référendum constitutionnel avant le délai légal imposé par la charte de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

‘’Les élections législatives n’ont jamais été la préoccupation d’Alpha Condé. Le problème, c’est qu’il faut faire le référendum avant que nous ne tombions dans les délais légaux au niveau de la CEDEAO qui empêcheraient cela. Donc il y a une course contre la montre sur les 30 jours qui arrivent. C’est pratiquement une course à mort. Je dis, tout ceci n’est pas régulier, ce n’est pas conforme à la loi et ça ne doit pas permettre qu’on puisse continuer à travailler de telle façon. Donc nous avons dit, très clairement, que nous récusons cette démarche’’, a indiqué le président de l’UFR.

Par ailleurs, Sidya Touré invite les Guinéens à se battre les 30 prochains jours pour que le projet de nouvelle constitution n’aboutisse.

‘’Et nous allons demander à nos compatriotes, à tous les Guinéens, qu’ils ont encore 30 jours de combat à mener pour que l’affaire du troisième mandat tombe à l’eau, Donc il faut se lever. Nous allons faire en sorte qu’il n’y ait pas d’élection le 22 mars’’, a-t-il invité.

La charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que la Guinée a ratifiée, interdit aux gouvernements de changer la constitution ou la loi électorale à 6 mois de la fin du mandat du président en exercice.

Thierno Sadou Diallo

