Sidya : ‘’quel est le corps électoral qu’il a convoqué ? J’arrive à Conakry, mardi’’

Alpha Condé a-t-il surpris lundi ses opposants en convoquant le corps électoral le 16 février prochain aux urnes pour les élections législatives? Tout porte à le croire. Depuis l’étranger où il se trouve, Sidya Touré, leader de l’Union des forces républicaines (UFR) contacté par GlobalGuinee, s’est interrogé sur le corps électoral convoqué par le chef de l’Etat.

« Quel est le corps électoral qu’il a convoqué ? Il n’a pas encore constitué le corps électoral. Le corps électoral, c’est quand on a fait le recensement et qu’on a un fichier sur lequel on est d’accord. C’est ce qu’on appelle le corps électoral. Ce sont ceux qui vont aller voter. Ils ne sont même pas encore déterminés, on les convoque ? Ce n’est pas juridiquement motivé. Ne mettons pas les unes derrière les autres. Mais on s’en tient au corps électoral. J’arrive à Conakry ce mardi. J’aurai le temps de répondre largement à tout ça », promet-il au bout du fil.

Mediaguinee