Sidya sur la même longueur d’onde que le RPG : ‘’la présidentielle ne doit pas être reportée’’

Au cours d’une intervention ce lundi 1er juin 2020 dans les ‘’Grandes gueules’’ de Radio Espace, le président de l’UFR Sidya Touré a dit être partant pour l’organisation de l’élection présidentielle au mois d’octobre prochain. Mais, poursuit-il « sans Alpha Condé ».

« Nous avons une position et c’est celle du FNDC. Nous ne pensons pas que les élections doivent être reportées. Il y aura des élections en 2020 mais, pour nous, c’est sans Alpha Condé. Notre condition d’un dialogue c’est remettre tout ça à zéro. C’est-à-dire pas eu de constitution nouvelle, pas eu des élections législatives.

J’ai été un moment dans l’opposition puisque je suis un peu plus âgé que mes amis là. Avec Alpha Condé, ce qu’il me disait tous les jours et ce qu’il préparait bon Dieu laissez tomber ! Nous sommes très loin de ces questions-là. Nous, nous manifestons à l’intérieur de notre territoire pour faire en sorte que notre droit soit respecté. N’oubliez pas quand même que la constitution de 2010 empêche le troisième mandat » a dit l’ancien Premier ministre de l’ère Conté.

Mohamed Cissé