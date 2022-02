Sidya sur l’affaire Air Guinée : « la question est de savoir comment l’avion a été liquidé »

Invité ce jeudi 17 février 2022 dans l’émission « Mirador » de FIM FM, Sidya Touré, président de l’Union des forces républicaines(UFR), a parlé de beaucoup de sujets, notamment le fait qu’il soit appelé à quitter le domaine de l’Etat, l’affaire Air Guinée et autres.

D’abord, l’ancien Premier ministre sous le régime Conté a commencé par dire qu’il ne connaît pas ce dossier. Mais il a toutefois fait remarquer qu’avec un seul avion, on ne peut pas avoir une compagnie aérienne.

Pour lui, aujourd’hui, la question qui se pose n’est pas de savoir si on devait céder Air Guinée mais plutôt, les conditions dans lesquelles il a été cédé.

« Honnêtement, c’est vrai qu’avec un avion, vous ne faites pas une compagnie. Il faut être honnête. La Banque mondiale dit que cela vous coûte, il faut le céder. Moi je pense à tout ça. La question qui se pose à la CRIEF, ce n’est pas de savoir si on devait céder Air Guinée, c’est de savoir s’il est cédé dans des conditions idoines. Est-ce que l’argent a été payé, c’est de ça que la CRIEF s’occupe. Et ça, c’est la CRIEF qui nous le dira. Mais dire qu’on pouvait avoir une compagnie Air Guinée avec un seul avion, non on ne peut pas . Air Ghana n’existe plus. Air Ivoire avait été détruit, c’est quand Ouattara est arrivé qu’on a recréé Air Côte d’Ivoire. Air Sénégal, c’est pareil. Ça pose problème. Donc, la question n’est pas de savoir si on devait céder, la question est de savoir dans quelles conditions il a été liquidé. (…) Même si l’avion ne vaut que 20 francs, si tu as payé 5 francs et que tu n’as pas payé 15 francs, on te demandera de payer 15 francs. C’est tout. Je ne me fais pas du tout d’illusions sur ça…Écoutez, ils font leur travail, peut-être qu’ils le feraient bien avec un peu moins de bruit. Voilà. Mais sinon c’est leur boulot. Je ne vois pas de problème par rapport à ça. », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano