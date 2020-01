Sidya Touré absent de la Guinée depuis plusieurs jours

Le leader de l’Union des forces républicaines (UFR) et ancien Premier ministre Sidya Touré est à Abidjan depuis la semaine dernière. L’ex-haut représentant du président Alpha Condé y séjourne bien avant la résistance permanente et active du FNDC contre l’adoption d’une nouvelle constitution et un 3è mandat pour le président Alpha Condé.

Le 6 janvier dernier, Sidya, rentré de la Côte d’Ivoire la veille avec une entorse au bras provoquée par une chute alors qu’il jouait avec son petit-fils a participé à la marche du FNDC.

Son parti n’ira pas aux élections législatives du 16 février prochain -boycottés par les principaux partis de l’opposition pour manque de transparence dont la campagne électorale débute ce jeudi dans tout le pays.

L’opposition qui a promis d’empêcher par tous les moyens légaux ce scrutin démande entre autres le départ du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) Me Amadou Salif Keita qu’elle accuse de rouler pour le pouvoir.

