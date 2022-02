Sidya Touré : « Alpha Condé a financé le départ de Blaise à la tête du Faso »

Alpha Condé et Blaise Compaoré. On les savait très amis. On savait aussi que leurs relations étaient devenues glaciales. Mais savoir que l’un a financé la chute de l’autre, c’est Sidya Touré qui le dit. Le président de l’Union des forces republicaines (UFR) a révélé samedi lors de l’Assemblée générale de son parti que l’ancien président guinéen -renversé le 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales (GFS)- a financé la chute de son « ami » Blaise du Burkina Faso en 2014.





Dans sa communication qui a duré près d’une heure, ce samedi, 12 février, l’ancien Premier ministre dit qu’Alpha Condé n’a gagné ni au premier tour de la présidentielle de 2010 ni au second tour et que lorsqu’il a manifesté ses velléités de 3è mandat, toutes les forces vives de la nation ont fait front pour lui barrer la route. Chose qui, soutient-il a abouti à décrédibiliser son régime à l’intérieur.

« Les mouvements du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont non seulement affaibli le régime à l’intérieur mais l’ont décrédibilisé totalement à l’extérieur. Le régime repose sur l’appui de l’international socialiste que nous connaissons qui ont tant interféré dans les élections en Guinée en 2010. Je parle des gens comme Kouchner [ancien ministre français des Affaires étrangères] comme le président le président Abdou Diouf qui était à l’OIF, comme Jacob Zuma, comme tous ces gens-là qui ont regretté notamment notre ami Blaise Compaore ayant supporté à l’époque celui qu’il croyait être son ami, mais qui a été la base du financement de son départ à la tête du Burkina Faso », a-t-il relevé devant ses nombreux partisans.

Chassé du pouvoir par la rue en octobre 2014, Blaise Compaoré vit depuis en Côte d’Ivoire après avoir régné 27 ans sur le Burkina Faso.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08