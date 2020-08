Sidya Touré : “dans le cadre du FNDC, on avait prévu qu’on ne participerait pas aux élections”

À l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animée ce lundi, 24 août à son domicile de la Minière, le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) a répondu à diverses questions liées à l’actualité sociopolitique de la Guinée. Parmi elles, la participation de l’UFR à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

« Dans le cadre du FNDC, on avait prévu qu’on ne participerait pas aux élections. Nous refusons la modification constitutionnelle, nous refusons le 3ème mandat, nous ne reconnaissons pas l’assemblée… nous avons une position FNDC claire par rapport à ça », a lancé Sidya Touré.

Bien que certains partis de l’opposition envisagent de prendre part à ces élections, Sidya Touré reste droit dans ses bottes.

« Chacun est libre de faire ce qu’il veut. En attendant, moi j’ai pratiquement le bureau politique de mon parti derrière moi. En attendant, personne ne m’a téléphoné pour me dire président on va vous faire une proposition en arrivant. Je n’ai pas entendu ça. Peut-être dans les 48 heures-là ils me diront quelque chose, ils ne m’ont rien dit », a déclaré le président de l’UFR, ajoutant qu’il croyait toujours au combat du FNDC.

Maciré Camara

