Sidya Touré et son nouveau programme politique ! (Par Dr Sidiki Cissé)

🔴Par Dr Sidiki Cissé🔴Sidiya Touré, Président de l’UFR, ancien Haut Représentant du Professeur Alpha Condé, a mis à profit son « exil’’ volontaire pour concocter le nouveau programme politique qu’il compte défendre à l’occasion des prochaines consultations électorales.

Samedi , 12 février 2022, au cours de la reprise de l’assemblée générale de son parti, le leader de l’UFR, avec beaucoup d’emphase et d’aplomb, a présenté son nouveau programme politique, que l’on pourrait intituler : « Alpha Condé et son régime ».

Devant ses militants réunis au siège du parti , Sidiya passera le plus clair de son temps à détailler les grandes lignes de son « génial ‘’ programme politique, que sont :

1)-Ses récriminations contre l’élection présidentielle de 2010 : toujours inconsolable depuis sa défaite de 2010, qui lui reste encore en travers de gorge, il accuse Tibou Camara et Sékouba Konaté d’avoir été les causes de son malheur.

Cette déclaration du Président Sidiya , suscite en nous quelques interrogations auxquelles il voudra bien répondre :

●Ben Sékou Sylla , en tant que Président d’une institution supposée neutre, comme la CENI, avait il le droit de donner au candidat qu’il était, des informations sur le travail effectué au sein de son institution , avant la proclamation des résultats provisoires ?

●Ben Sékou Sylla l’avait il appelé , avant son invitation à la Présidence, pour lui dire que sa victoire passait par l’annulation des voix de Siguiri, Kankan et Mandiana ? En avait il le droit ? Avait il la compétence pour annuler des milliers de voix de 3 circonscriptions électorales qui faisaient partie du vivier électoral d’un candidat en lice?

●Aurait -il été fier d’une victoire obtenue suite à la suppression des milliers de voix dans les fiefs électoraux incontestables d’un des candidats ?

2)-« l’UFR a repris sa position de leader parce qu’Alpha n’est plus là pour acheter les gens » : doit- il vraiment en vouloir à ceux des siens qui ont eu à rejoindre l’ancienne mouvance présidentielle, du moment que beaucoup d’observateurs avaient affirmé qu’en acceptant d’être le Haut Représentant de l’ancien Président, il se serait fait « acheter’’ en échange d’une promesse de récupération d’une certaine usine de cartouches, qui se trouverait du côté de Kamsar ? En malinké , on dit souvent : « kami gnayé gnè mogo ton nedo », ce qui signifie en traduction littéraire : les pintades suivent toujours leur chef de file.

Pour occuper, nous ne dirons pas récupérer, la place de leader dans le paysage politique guinéen , l’UFR a encore un très long chemin à parcourir !

3)-« Alpha a financé le départ de Blaise Compaoré du Burkina Faso » : qui sont donc ces vendus à la solde de l’ancien Président guinéen ? En attendant que Mr Touré nous donne les noms des personnalités et organisations financées , ou mieux , manipulées, selon le leader de L’UFR, pour faire chuter Blaise Compaoré, il ne serait point exagéré de dire que ces accusations qui restent encore à prouver , constituent une grave insulte à l’intelligence et l’engagement de tous ceux qui se sont levés pour obtenir le départ de « l’assassin’’ de Thomas Sankara.

Il serait donc tout à fait normal que le peuple du Burkina fasse un jour la demande à Mr Sidiya de lui fournir les noms de ses fils et filles qui se sont fait acheter par une main extérieure, souillant ainsi la noblesse de leur héroïque combat !

4)-« le budget de la Guinée était 2 milliards de $ à peu près, les gens ont pris plus de 10 à 11 milliards sous Alpha Condé » : après avoir réservé à ses militants la primeur d’une si importante révélation , Mr l’inspecteur des finances qu’il est ne devrait-il pas maintenant rendre service à la nation, en mettant à la disposition de la CRIEF les preuves irréfutables qu’il est censé détenir ? Vivement donc qu’il le fasse, et très rapidement !

Il est plusque certain que la CRIEF en ferait meilleur usage que ces attaques politiques, rancunières et revanchardes sur les réseaux sociaux ou en assemblée générale du parti.

5)- pourquoi le leader de l’UFR ne ferait- il pas preuve de grandeur, comme le leader de l’UFDG , Elh Cellou Dalein Diallo qui, bien qu’ayant subi 1000 fois plus que lui, consacre désormais , depuis le lendemain du 5 septembre 2021 , ses efforts et discours à préparer l’avenir , plutôt qu’à ruminer inutilement un passé totalement improductif en terme de rassemblement de tous les guinéens ?

Ne serait-il pas mieux, et politiquement plus intelligent et rentable ,de laisser maintenant aux nouvelles autorités ce rôle ingrat de Procureur ?

Quelle gloire et quel gain politique le natif de Koolôn pense t-il tirer de sa haineuse et abusive campagne de dénigrement contre un homme qui a non seulement perdu le pouvoir, mais se trouve aussi être malade ?

Ne dit- on pas que « le chasseur ne tire aucune gloire à tirer sur un lion mort de mort naturelle », même si ,dans ce cas ci , cette « mort naturelle’’ est venue sous le visage des forces spéciales du Colonel Mamadi Doumbouya ?

Bravo Mr le Président de l’UFR !

Avec votre exceptionnel et incontestable talent de chasseur du passé, vous êtes bien parti pour mériter le dossard du loser des prochaines compétitions électorales dans notre pays !

Dr Sidiki Cissé