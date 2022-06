Sidya Touré : « j’encourage tous nos militants à se joindre à la marche citoyenne du 23 juin »

Depuis les États-Unis d’Amérique où il séjourne depuis quelques jours, le président de l’Union des forces républicaines (UFR) invite les militants et sympathisants de son parti à prendre part à la manifestation du front national pour la défense de la constitution (FNDC), prévue le 23 juin dans le Grand Conakry.

« J’encourage tous nos militants et sympathisants à se joindre à la marche citoyenne du 23 juin, expression de notre volonté inébranlable d’instaurer une démocratie participative, consensuelle et inclusive en Guinée. TOUS MOBILISÉS POUR LE 23 JUIN ! », a tweeté Sidya Touré.

Le leader de l’UFR séjourne à l’étranger depuis la récupération de son domicile sis à la minière par le CNRD.

