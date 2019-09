Sidya Touré : ‘’un imam illettré m’a dit …’’

La clôture des assises du Conseil National de la Jeunesse de l’Union des Forces Républicaines (UFR) a eu lieu ce samedi, 7 septembre au siège national du parti à Matam. A cette occasion, Sidya Touré dans son discours de clôture a confié avoir eu une petite discussion avec un imam familier, a affirmé que tant que le président Alpha Condé ne parle pas du troisième mandat il ne comprendra pas la rupture entre lui et les guinéens

« (…) J’ai dit à un des doyens de chez moi là-bas, j’ai dit : ah, il parait qu’il y aura un discours du président aujourd’hui. Il dit mais discours sur quoi ? Et je lui ai dit probablement pour annoncer le troisième mandat. Il me dit « Allah kha a kha fala ». Ce que je vous dis, sur tout ce qui m’est cher, je lui dis ‘’mais Aladji, pourquoi toi tu pries pour qu’il le dise. Il dit : tant qu’il n’a pas posé un tel problème, il ne comprendra pas la rupture qu’il y a entre les Guinéens et lui aujourd’hui. Ça c’est un imam illettré de là-bas hein, ce n’est pas un politicien. Il dit tant qu’un problème ne s’est pas posé, il ne saura pas à quel point les Guinéens réalisent qu’il y a eu rupture entre eux. Donc il faut qu’il parle de cela pour qu’on sache comment faire. C’est la même chose pour ces élections-là [législatives] », a-t-il confié.

Maciré Camara

