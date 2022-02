Sidya Touré : « la seule nuit où j’ai rencontré le colonel Doumbouya… »

Ce samedi, 12 février, le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) Sidya Touré, a lors de l’Assemblée générale de son parti révélé qu’après son retour en Guinée au lendemain de la chute d’Alpha Condé, avoir rencontré le Président de la transition colonel Mamadi Doumbouya. C’était, dit-il, une nuit pour le remercier pour lui avoir permis de revenir au pays.

À l’en croire, après la dernière présidentielle du 18 octobre 2020, il a été empêché par l’ancien président Alpha Condé de sortir de la Guinée. Il a fallu, indique-t-il, la médiation du président de la CEDEAO à l’époque qui a duré un mois pour qu’il puisse quitter le pays. Donc, souligne-t-il, c’est raison pour laquelle il était l’un des plus heureux de la chute d’Alpha Condé. « Quand je suis rentré, je suis allé un soir saluer le colonel Doumbouya, c’est la seule et unique fois que l’ai vu. J’ai été quand même le remercier de m’avoir sorti de là et de me permettre de rentrer chez moi. Ça été notre premier et dernier entretien et comme c’était la nuit, je ne sais même pas si on s’est bien vus, mais j’ai été quand même le remercier pour ça ».

Mamadou Yaya Barry

