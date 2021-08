Sidya Touré : « Nous apportons notre soutien à Sékou Koundouno »

Le mandat d’arrêt émis contre Sékou Koundouno suscite beaucoup de réactions dans le milieu politique guinéen et surtout de l’opposition. Le dernier cas en date est celui du président de l’Union des forces républicaines (UFR).

Dans un tweet, Sidya Touré dit apporter son soutien à Sékou Koundouno pour le mandat d’arrêt émis contre lui pour lui faire taire.

« Nous apportons tout notre soutien à S. Koundouno pour le « mandat d’arrêt international » émis contre lui pour le faire taire puisqu’on le sait inaccessible.

La justice « politique » de Guinée est bien dérisoire : on peut voler tout, mais on ne peut parler », a écrit Sidya Touré.

Selon l’ancien haut représentant du président de la république, la Guinée mérite mieux.

Sadjo Bah