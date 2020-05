Sidya Touré : ‘’quand il y avait des crises, Henriette Conté était capable d’intervenir auprès du général pour calmer les choses’’

Au lendemain du décès de l’ex-Première Dame de Guinée Henriette Conté des suites de maladie à Conakry, les réactions fusent déjà de partout pour saluer la mémoire de la compagne de l’ancien président Lansana Conté.

Pour Sidya Touré, président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) joint ce mercredi 13 mai par Mediaguinee, qui dit être affligé par cette disparition, ‘’Henriette Conté était une personne extrêmement modeste et une chrétienne convaincue ».

« Je suis vraiment très triste parce que c’est une personne que j’ai connue bien avant de rentrer dans mes fonctions de Premier ministre en 1996. Elle a été une personne en réalité modeste et qui assistait son mari à toutes les occasions. Quand j’ai été Premier ministre, pendant toute cette période-là j’ai senti que quand il y avait des crises elle était capable d’intervenir auprès du général pour calmer les choses. Quoique ce que je retiens d’elle c’est un peu ça. Elle avait une éducation chrétienne extrêmement poussée, elle était extrêmement modeste et elle prenait son rôle non pas pour essayer d’impressionner les gens avec cela, mais c’était pour elle un rôle de médiatrice. À chaque fois qu’il y avait quelqu’un qui avait un problème avec le président vous trouverez Henriette Conté au milieu pour essayer d’arrondir les angles. Pourtant tout ce que j’ai retenu d’elle et après ça nous nous sommes retrouvés parce que nous étions un peu de la même région à plusieurs cérémonies. Henriette a gardé ce côté extrêmement modeste, c’était une chrétienne convaincue. Alors qu’elle repose en paix ! », a déclaré le président de l’UFR.

Henriette Conté rejoindra sa dernière demeure demain jeudi à 10 heures au cimetière de Cameroun.

Maciré Camara