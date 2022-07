Sidya Touré s’indigne de la façon « brutale » et « inhumaine » avec laquelle des leaders du FNDC ont été arrêtés

L’arrestation ce mardi 05 juillet des responsables du front national pour la défense de la constitution (FNDC) continue de susciter des réactions au sein du landerneau politique guinéen.

Le président de l’Union des forces républicaines (UFR), depuis l’étranger s’est dit indigné par la façon « brutale » et « inhumaine » avec laquelle le coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla ou Foniké Menguè, Billo Bah et Djani Alfa, respectivement responsable des antennes et de la mobilisation et le responsable de la citoyenneté du front ont été mis aux arrêts.

« C’est avec une grande indignation que j’ai visualisé la façon brutale et inhumaine avec laquelle des leaders du FNDC dont le coordinateur ont été arrêtés. Ces pratiques que je pensais révolues nous interpellent tous dans notre combat pour la démocratie. Tous pour leur libération », a tweeté Sidya Touré.

Les trois responsables du FNDC animaient une conférence de presse au siège du front par les forces de l’ordre.

Sadjo Bah