Sidya Touré sur les GG : les précisions de la cellule de Com de l’UFR

🛑COMMUNIQUE🛑Nous avons constaté avec regret que lors du passage du Président Sidya Touré, ce jeudi 7 octobre 2021, dans l’émission les Grandes Gueules, du groupe Hadafo Medias, s’exprimant sur la nomination du nouveau Premier Ministre Mohamed Beavogui, ses propos ont été déformés par des chroniqueurs de la dite émission, sur la question relative à l’ordre d’organisation des élections, proposé dans la charte de la transition.

En effet, concernant l’ordre d’organisation des élections, le Président Sidya Touré a émis ses inquiétudes et sa préoccupation non pas par rapport à cette préséance dans l’organisation des élections, mais plutôt par rapport au mode de désignation des Chefs de quartiers et des chefs de villages par les partis politiques tel que prévu dans le Code électoral révisé (L/2017/039/AN du 24 février 2017).

Pour rappel, l’Union des Forces Républicaines ( UFR) à travers son groupe parlementaire « l’Alliance Républicaine » en 2016-2017, au sein de l’Assemblée Nationale, s’était opposé à ce mode d’élections qui entraine la politisation à outrance de nos communautés à la base ; comme constaté lors des élections communales et communautaires de 2018. Trois (3) ans après ces élections, les quartiers et les districts ne sont toujours pas installés, entrainant des conflits intercommunautaires.

Il faut noter que dans un mémorandum adressé aux nouvelles autorités, le 25 septembre 2021, les partis membres du FNDC ( Ufr, Pedn, MoDel) ont souhaité que le processus des élections se termine par la présidentielle.

Donc, en aucun moment dans l’émission, le Président Sidya Touré n’a affirmé que les élections devraient commencer par la présidentielle. Les interprétations faites par ces journalistes chroniqueurs ne correspondent pas à ses propos.

CELLULE COM UFR