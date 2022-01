Siège de l’UFDG : les décisions issues de la rencontre des partis politiques

Les partis politiques en Guinée se sont retrouvés ce lundi 3 janvier 2022, au siège de l’UFDG, à la Minière pour tenir une rencontre à huit clos. Au sortir de cette rencontre, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a fait un compte rendu à la presse dans lequel il annonce la création du CPP (Collectif des partis politiques) et la mise en place d’un comité de coordination qui sera composé de 14 personnes. Un comité qui se retrouvera jeudi pour mettre en place des commissions pour réfléchir et travailler pour définir la position de ce collectif par rapport à la

constitution, au code électoral, à l’organe de gestion des élections, au chronogramme, à la durée de la transition, et au fichier électoral.

« Ces commissions vont travailler très rapidement et définir une position consensuelle pour l’ensemble des partis et qu’on va exprimer publiquement. L’on fera adresser à cet effet d’ailleurs un memo au Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD). Et qu’on donnera aussi aux partenaires techniques et financiers. La prochaine plénière aura lieu chez Dr Ousmane Kaba au siège du PADES et nous allons avoir une réunion du comité de coordination à mon siège, à CBG, le jeudi prochain pour la mise en place de la commission et la définition de l’ordre de mission de chacune des commissions. Mais les questions qui doivent être abordées, je vous l’ai déjà dit, c’est notre position par rapport à la constitution, au code électoral, à l’organe de gestion des élections et également le fichier électoral, le chronogramme et la durée de la transition. », a indiqué Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG.

Selon lui, jusqu’à présent, ils ont parlé d’une même voix. « Je suis convaincu qu’on réussira à parler d’une même voix. Parce que malgré la différence de sensibilité, il y a beaucoup de valeurs que nous partageons. Nous sommes attachés à la République, nous sommes attachés à l’instauration d’une véritable démocratie apaisée en Guinée, mais également d’un Etat de droit qui fera respecter les lois et les libertés des citoyens. », a-t-il déclaré.





Pour terminer, Cellou Dalein Diallo a indiqué qu’ils vont proposer une durée, c’est-à-dire un chronogramme parce qu’aujourd’hui notre pays est suspendu des instances de la CEDEAO, de l’Union Africaine. Il y a beaucoup d’organisations et de pays partenaires qui ont réduit et suspendu leur coopération. Donc, il faut que la Guinée sorte rapidement de cette transition pour reprendre d’abord sa place auprès des instances de la CEDEAO et de l’Union Africaine et autres.



Christine Finda Kamano