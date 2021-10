Siège du RPG🌈: lecture du Saint Coran et prières pour la libération du Pr Alpha Condé

47 jours apr√®s l’√©viction et la d√©tention du l’ex-pr√©sident Alpha Cond√© par l’unit√© d’√©lite des forces sp√©ciales, le Front national pour la Lib√©ration du Pr Alpha Cond√© (FONAL-PRAC) a organis√© dans l‚Äôapr√®s-midi de ce vendredi 22 octobre, une lecture du Saint Coran et des pri√®res, au si√®ge national du RPG √† Gbessia, dans la commune de Matoto.¬†

L’objectif de ladite c√©r√©monie, qui a mobilis√© les membres de la structure,¬† les militants du RPG et certains imams, vise entre autres, la lib√©ration du professeur Alpha Cond√© mais aussi √† ce que le Tout-Puissant r√©pande sa mis√©ricorde sur tous les Guin√©ens et Guin√©ennes.¬†

Tour√© Ibrahima, pr√©sident du mouvement FONAL-PRAC, a, apr√®s la c√©r√©monie de lecture du Saint Coran, rappel√© ceci¬†: ¬ę¬†Cette c√©r√©monie vise √† engager une proc√©dure de dialogue entre nous et les nouvelles autorit√©s du pays, afin que le pr√©sident se retrouve dans sa grande famille politique, qui est le RPG Arc-en-ciel sain et sauf.¬†¬Ľ. Et d‚Äôajouter que le message √† l’endroit des nouvelles autorit√©s notamment le pr√©sident du CNRD, ¬ę¬†c’est un appel de paix, de droiture¬† et √† laisser le pr√©sident retrouver sa libert√© parce que c’est un pr√©sident qui a √©t√© d√©mocratiquement √©lu.¬†¬Ľ, a pr√©cis√© le pr√©sident du FONAL-PRAC.

Pour finir, Moussa Mara, alias le G√©n√©ral El Sissi, dira ceci¬†: ¬ę¬†Notre objectif pour cette journ√©e d’aujourd’hui c’est tout simplement pour la lib√©ration du Pr Alpha Cond√©. C’est pour implorer le pardon de Dieu pour qu’il puisse nous remettre le Pr Alpha Cond√©¬†¬Ľ.¬†

Mamadou Yaya Barry

