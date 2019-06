Siège du RPG : 145 sections scolaires et universitaires validées

Sous la présidence Cécé Akim Koivogui, représentant du Président de la République pour la circonstance, 145 sections scolaires et universitaires du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel) ont été validées ce dimanche 16 juin, au siège national dudit parti en présence de plusieurs invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, le président sortant de ladite coordination, Sambou Keita a, après avoir remercié les uns et les autres, avant d’indiquer que l’initiative d’installer les sections scolaires et universitaires dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry vise à donner plus de vivacité au RPG Arc-en-ciel, sur l’ensemble du territoire national.

« Pour un petit rappel historique, nous étions 8 universités et établissements scolaires à accompagner le Pr Alpha Condé lors du premier des élections présidentielles en 2010. Aujourd’hui, nous sommes heureux de voir plus de 140 sections scolaires et universitaires pour la même cause qu’est celle de continuer à ratisser large en faveur de notre grand parti, le RPG Arc-en-ciel », s’est-il réjoui entre autres, avant d’inviter l’équipe entrante à continuer à fournir des efforts sur le terrain.

Quant au président entrant, il a rassuré que sa mandature sera entièrement au service du parti. Pour que cet objectif puisse être atteint, il a invité ses collègues responsables à la base à s’unir en vue d’atteindre le but visé.

Poursuivant, il a mentionné qu’ils soutiennent l’idée l’adoption d’une nouvelle constitution. « Pour le débat sur la nouvelle Constitution, nous disons oui, oui et oui. Nos raisons sont très simples. L’article 162 de l’actuelle Constitution montre clairement qu’elle a été adoptée par le Conseil National de la Transition (CNT) pour répondre aux besoins de la transition. A nos jours, les contextes ont changé. Il est donc nécessaire d’adopter la Constitution aux réalités sociopolitiques du pays, afin de corriger au mieux, les imperfections que celle-ci renferme. Chose que nous élèves et étudiants, futurs cadres du pays, comprenons et soutenons », a fait savoir le nouveau patron, Abdoulaye Yansané, coordinateur national des sections scolaires et universitaires.

Youssouf Keita