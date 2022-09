SIG 2022 : la ministre Rose Pola Pricemou annonce les couleurs

La seconde édition du salon de l’industrie de Guinée (SIG 2022) aura lieu du 7 au 9 décembre prochain à Conakry sous le thème « A l’ère de la ZLECAF, quelle politique pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles ». Ce, après la première édition en décembre dernier.

C’est la ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Rose Pola Pricemou qui l’a annoncé ce vendredi 9 septembre 2022, à l’occasion de la cérémonie de présentation du rapport de la première édition du même évènement (SIG 2021).

Selon les organisateurs, l’objectif principal du salon de l’industrie de Guinée (SIG) est de mobiliser les compétences guinéennes autour d’un espace d’échange à travers des expositions, des conférences hydriques, des panels et des concours pour faire face aux défis de la croissance inclusive de la Guinée. Il est aussi un espace de création d’opportunités d’affaires à travers les participants.

Pour la ministre Rose Pola Pricemou, « en termes de contenu de cette seconde édition du salon, d’importants sujets seront traités dans les domaines aussi divers que variés comme l’industrie, l’Agrobusiness, la ZLECAF, la formation l’environnement, la sécurité du travail, l’industrie minière, l’énergie, l’agriculture et le transport… »

Poursuivant,elle dira que ce salon permettra aux compétences des pays africains de réfléchir aux voies et moyens pouvant mettre le continent sur la voie du développement industriel, compte tenu des enjeux géopolitiques actuels.

« Le SIG ambitionne de devenir un évènement pérenne et incontournable dans l’agenda guinéen, africain et international des grandes rencontres et compte se positionner graduellement comme l’un des principaux événements géostratégiques », a-t-elle mentionné.

Quant au commissaire général de l’évènement, Sékou Oumar Cissé, il fera savoir que la première édition de cette initiative a connu un franc succès. Elle aura permis selon lui en deux jours, d’organiser 7 panels animés par des experts nationaux et internationaux et la mise en relation de 15 entreprises qui ont pu faire des activités entre elles.

« La première édition était une réussite. Elle nous a permis d’avoir un afflux sur les deux jours de l’activité. Nous avons pu organiser 7 panels, mettre en relation 15 entreprises qui ont pu faire du b to b. On a également pu organiser trois ateliers, visiter trois unités industrielles et mobiliser toutes les unités industrielles sur le plan local. Cela nous permis de faire venir des partenaires de l’extérieur qui ont pris part à des panels », a-t-il expliqué.

Le président du comité d’organisation, Dr Balla Mamady Camara et son équipe entendent mettre en pratique pendant cette deuxième édition, les recommandations de la précédente en vue de faire une 2ème édition plus réussie.

« Le salon de l’industrie que j’aurai l’honneur de présider prochainement, va avoir des perspectives de définir et de redresser, certainement, des éléments que vous n’avez pas pu faire. Il y a, notamment, l’application des recommandations retenues au sortir de la 1ère édition, la réalisation du salon 2022, l’accompagnement des startups mais aussi la régionalisation de l’entreprise. Nous aurons aussi à élaborer des magazines pour les industriels en vue de dresser une lecture de ces unités industrielles qui foisonnent. Ce salon de 2022 mettra au centre du débat, un thème important à l’aide du développement de l’union africaine qui veut se lancer dans une intégration profonde et des réformes adéquates. (…). Le salon de l’industrie 2022 va trouver deux pays témoins à savoir le Maroc et le Mali qui sont des pays invités d’honneur ».

Youssouf Keita

+224 622285400