SIG Madina : l’incendie qui a ravagé un immeuble difficile à maîtriser, Tos Camara sur les lieux

Dans la matinée de ce dimanche 7 juin 2020, un incendie dont l’origine reste pour le moment méconnue, a ravagé un immeuble R+1 de stock de pneus, Caoutchoucs et peintures. Le drame s’est produit à la SIG Madina, dans la commune de Matam.

Ismaël Condé, premier vice-maire de la commune de Matam témoin de la scène, explique : « Il était 9h du matin quand un stock de pneus à l’intérieur de cet immeuble a pris feu. Et rapidement les voisins ont alerté les jeunes qui sont venus avec les seaux d’eau pour éteindre le feu. Malheureusement avec la qualité des matériels hautement inflammables, et les conditions météorologiques parce qu’il y avait un grand vent ce matin, le feu s’est vite embrasé et nous avons appelé immédiatement la protection civile de Kaloum qui nous a envoyé une équipe. Comme nous avons vu qu’on n’arrivait pas à éteindre le feu, on a appelé toutes les équipes des services de pompiers de Conakry. Malgré les efforts des pompiers, le feu n’arrive toujours pas à se maîtriser. »

En signe de solidarité aux victimes, le maire de la commune de Matoto, opérateur économique ayant ses magasins juste en face de l’immeuble en feu, a exprimé sa tristesse en saluant tout de même les efforts des sapeurs-pompiers.

« Vraiment, je déplore d’abord ce que j’ai vu. Avec tout ce dégât, c’est un sentiment de tristesse. Depuis 8 heures nous sommes là et jusqu’à maintenant on n’arrive pas à maîtriser le feu. Il faut saluer non seulement les efforts de la population, mais aussi des services de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour que le feu soit éteint. C’est un secteur qui m’a vu grandir et je suis là il y a plus de 30 ans. Quand j’entends qu’il y a un incendie ici, il faut que je vienne même si ce n’est pas de ma commune, mais la solidarité oblige », a dit Mamadouba Tos Camara.

Jusqu’au moment où nous mettions cet article en ligne, les sapeurs-pompiers et services de sécurité unissaient leurs forces pour éteindre le feu.

Mohamed Cissé