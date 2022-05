Signature de convention : le Ministère de la Jeunesse accompagnera désormais les J-Awards

Après 4 ans d’exercice pour mettre en lumière les modèles de reussite de la jeunesse guinéenne, ce mercredi 11 mai, la structure J-Awards, à travers son coordinateur Moussa Daraba, a signé une convention d’accompagnement du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Par le même canal, le ministère aidera ces jeunes à nouer d’autres partenariats avec des institutions, comme convenu dans les clauses.Pour le ministre Lansana Béa Diallo, c’est une opportunité d’avoir plus de visibilité et de crédibilité aux yeux des partenaires, permettant d’avoir beaucoup plus d’accompagnement afin de pouvoir élargir son champ d’application pour valoriser les jeunes qui représentent un modèle pour d’autres qui seront inspirés à leur tour.

« Pour moi, c’est une occasion de mettre la lumière sur cette jeunesse guinéenne et permettre aux autres d’être inspirés à travers leur dynamique et leur projection. Aujourd’hui, nous signons ce partenariat pour montrer au monde qu’il y a les modèles en Guinée qui réussissent, également pour faire savoir que le ministère de la Jeunesse est là pour la jeunesse et ça permet de lui donner plus de crédibilité et de visibilité mais aussi avoir les moyens d’élargir leur structure », a précisé le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Pour le coordinateur général des J-Awards, c’est une occasion de se réjouir et de saluer l’équipe ministérielle pour la reconnaissance de ces 4 années de longue haleine. Ce qui leur permet de fédérer la structure mais surtout de pouvoir accompagner cette jeunesse.

« Puisque notre département de tutelle est ce ministère et c’est aussi notre première institution, il est important pour nous de passer de l’informel à celui institutionnel parce que c’est un événement qui réussit à regrouper et à fédérer des milliers de jeunes chaque année autour d’un idéal commun, celui de la construction d’une Guinée émergente », a fait remarquer Moussa Daraba. Avant d’annoncer ceci: « après ce tout premier avec le ministère tutelle, on projette de faire accompagner les jeunes des partenaires financiers et techniques afin qu’ils puissent avoir un financement de leurs différentes activités à travers leur passage au sein des J-Awards afin de reconnaître une progression dans ce qu’ils font…Nous aspirons à la réalisation de plusieurs projets Et j’espère sincèrement que cette transition sera une porte d’entrée pour permettre aux jeunes de s’approprier leur Guinée >>.

Rendez-vous est pris pour le 13 Mai pour célébrer la jeunesse, au compte de cette année.

Mariame Mayi Cissé