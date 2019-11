Signature d’un Accord avec le Groupe de la Banque Mondiale pour un Appui Budgétaire à la Guinée

(Conakry, le 28 novembre 2019) Mme la Ministre du Plan et du Développement Économique, Gouverneur Pays de la Banque Mondiale pour la Guinée, a , au nom de Monsieur le Président de la République, Chef de l’État et du Gouvernement, l’honneur d’annoncer au Peuple de Guinée et à la communauté des Partenaires Techniques et Financiers que le Gouvernement guinéen et le Groupe de la Banque Mondiale ont signé, ce jeudi 28 novembre 2019 à Conakry, un accord d’Appui Budgétaire d’un montant de 90 millions de dollars USD. Cet important appui budgétaire vise à soutenir les efforts du Gouvernement pour renforcer la gestion budgétaire, appuyer le cadre institutionnel et règlementaire pour promouvoir la compétitivité du pays et améliorer la performance financière du secteur de l’électricité en Guinée.

En effet, cet accord qui récompense surtout les performances macroéconomiques affichées ainsi que les réformes structurelles engagées permettra au Gouvernement d’avancer en profondeur dans la réforme du secteur de l’électricité tout en confortant les dépenses d’investissements publics de nature à promouvoir une croissance forte et inclusive susceptible de lutter efficacement contre la pauvreté et la précarité conformément au PNDES 2016-2020.

Il est important de rappeler que le Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé avait personnellement plaidé, entre autres, en faveur de cet appui budgétaire auprès de la Banque Mondiale lors de sa visite, au début du mois de septembre dernier. Il avait permis de déblayer le terrain à l’equipe des ministres, hauts cadres et techniciens qui avaient pris part à Washington, aux assemblées annuelles des Institution de Brettons Woods à la mi-octobre 2019.

A noter par ailleurs que la Banque Mondiale (partenaire stratégique de la Guinée) s’était également engagée à Washington pour le financement du Projet de Développement de l’Agriculture Commerciale en Guinée (PDACG) à hauteur de 200 millions de dollars US tout comme, la possibilité pour la Guinée de bénéficier d’appui financier plus consistant au titre de l’IDA 19.

Mme la Ministre du Plan et du Développement Economique, Gouverneur Pays de la Banque Mondiale pour la Guinée se réjouit de la signature de cet accord d’appui budgétaire, témoignage éloquent de la qualité du Dialogue et du partenariat stratégique avec cette grande Institution de financement du développement. Mme Kanny Diallo rassure surtout, le Groupe de la Banque Mondiale, de l’engagement réaffirmé du Gouvernement guinéen, de tout mettre en œuvre pour une utilisation judicieuse et efficace des ressources allouées conformément aux orientations stratégiques du PNDES 2016-2020 en faveur du développement socioéconomique du pays et de l’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes.

Service de Communication MPDE