Signature d’un accord de partenariat stratégique entre la BID et l’Académie internationale de la jurisprudence islamique (AIFI), à Djeddah

Dans le cadre d’établissement d’un partenariat fructueux et exemplaire leurs Excellences Dr. Bandar Hajjar, Président de la Banque islamique de développement et Professeur Koutoub Moustapha SANO, Secrétaire général de l’Académie internationale de la jurisprudence islamique, OCI, ont signé le 2 mai 2021 un accord stratégique visant à renforcer davantage les relations de coopération et de collaboration entre les deux organes internationaux.

Son Excellence Dr. Bandar Hajjar a salué le rôle si important de l’académie pour atteindre la durabilité et promouvoir la modération et la tolérance dans le monde. Il a également salué les efforts inlassables et louables menés par SEM le Secrétaire général le Professeur SANO afin de qualifier les activités et les programmes de l’académie. Aussi a-t-il réaffirmé l’engagement de la Banque, à travers le département d’investissement de waqfs, à soutenir les efforts de l’académie en vue de mobiliser les fonds nécessaires et conséquents pour financer ses activités et projets.

De son côté SEM le Professeur Koutoubou SANO a magnifié la contribution qualitative et quantitative de la Banque islamique de développement notamment dans le domaine du développement de waqf.

Il a également salué les réalisations louables de la Banque sous le leadership de SEM Dr. Bandar Hajjar. En plus il a remercié SEM le président de la BID pour la disponibilité de son institution de soutenir les efforts de l’académie visant à mobiliser incessamment un montant de 250 millions de dollars américains pour financer les projets et programmes de son plan stratégique quinquennal, axés sur la promotion du dialogue, de la tolérance, de la modération et de la pondération dans le monde.