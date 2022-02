Signature d’un accord de partenariat et d’une convention entre le MESRI et la SMB Winning consortium

Dans le but de qualifier le système d’enseignement supérieur guinéen, un accord de partenariat et une convention ont été signé, ce mercredi 23 février, à Conakry entre le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, (MESRI) et la société minière de Boké ( SMB-Winning-consortium).

D’entrée de jeu, la ministre de l’enseignement supérieur, Dr Diaka Sidibé est abord revenue sur les motifs de l’accord signé avec la SMB Winning consortium.



« La signature de ce présent accord consacre la volonté de l’Etat et du gouvernement guinéen à qualifier d’avantage le capital humain indispensable au développement de notre système d’enseignement supérieur et de la recherche et surtout notre ambition de réaliser, de participer au développement durable du secteur minier à travers la formation des cadres de qualité », a déclaré, Dr Diaka Sidibé.

De nos jours, a t elle ajouté: « grâce à l’impulsion du Président du CNRD, Président de la République, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya, notre département attache une importance particulière à la qualité de la formation, et au renouvellement du personnel scientifique dans les IES par l’accompagnement des entités socio-économiques comme le Consortium SMB-Winning »

La ministre de l’enseignement supérieur indique que la signature de l’accord avec la SMB ouvrira la porte à une collaboration fructueuse: « entre nos deux institutions, au bénéfice de nos universités, instituts et centres de recherche scientifique à travers :

La formation des formateurs ;

Les stages en faveur des étudiants,

Les facilités accordées aux enseignants, enseignants-chercheurs pour leur permettre de mener à bien leur recherche

L’appui à la réalisation des activités pédagogiques et de recherche ;

L’appui aux échanges entre les institutions d’enseignement et celles-ci et les institutions d’enseignements et de recherche chinoise »

De son côté, le président directeur général de la société minière de Boké (SMB- Winning -consortium), M. Sun XIUHUN a réitéré l’engagement de sa société à accompagner la Guinée dans son développement.

« Je suis persuadé que notre coopération sera couronnée de succès. Et je suis persuadé qu’on abordera plus d’opportunités et plus de chances pour des jeunes guinéens »

A préciser que la convention signée entre la direction générale de l’enseignement supérieur et le haut représentant du consortium SMB Winning consiste à réaliser un institut, d’une industrie de raffinerie et cela profitera aux étudiants, qui a leur sortie de formation signeront un contrat de cinq (5) ans pour travailler au sein de la SMB.

Elisa camara

+224654957322