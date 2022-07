Signature d’une convention de partenariat entre l’Université la Source et l’OGDH, coordonnée par l’association Coginta au bénéfice des indigents

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Renforcement de l’Accès à la Justice des personnes les plus vulnérables en République de Guinée (PARAJ), l’association Coginta a organisé hier mardi 19 juillet à Conakry, une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre l’Université la Source et l’ONG Organisation Guinéenne des Droits de l’Homme (OGDH). Financé par l’Union Européenne dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement (FED), ce projet d’une durée de 30 mois a pour objectif d’appuyer les organisations de la société civile en matière de consolidation de l’État de droit à travers le renforcement à l’accès à la justice des personnes vulnérables et la lutte contre l’impunité en République de Guinée.

Selon Marguerite Tewa, Directrice Pays de l’association Coginta et coordinatrice du projet PARAJ, la signature de cette convention vise à renforcer les capacités des cliniques juridiques de l’OGDH engagées dans l’assistance juridique et judiciaire gratuite, à travers la mise à leur disposition d’étudiants en fin de cycle des départements de droit de l’Université la Source sélectionnés sur la base de leurs intérêts, leurs résultats et de leur mérite.

« Nous Coginta nous sommes une organisation de droit suisse spécialisée sur les questions de gouvernance sécuritaire et judiciaire et nous avons bénéficié de la confiance du bailleur pour confier la coordination d’action de ce projet et nous sommes en partenariat avec deux ONGs locales qui sont l’Organisation Guinéenne de défense des Droits de l’Homme et du citoyen (OGDH) et l’organisation les Mêmes Droits pour Tous (MDT) qui sont en charge d’apporter de l’assistance juridique et judiciaire à des personnes vulnérables et indigentes , et notre troisième partenaire c’est Avocats Sans Frontière France qui se charge du volet renforcement des capacités des acteurs. Et dans le cadre de ce projet, il a été prévu de signer des conventions avec des institutions universitaires de la place notamment qui ont des facultés de droit pour donner la chance à des étudiants de ces facultés notamment des étudiants en fin de cycle, de licence ou en Master pour bénéficier d’expérience au sein des cliniques juridiques…Les étudiants stagiaires aujourd’hui dans le cadre de cette convention, nous allons donner la chance à des étudiants répondant à un certain nombre de critères qui sont des étudiants de l’université la Source pour bénéficier d’une expérience au sein de la clinique juridique de l’OGDH, soit ici à Conakry ou à Kindia ou à Labé ou les cliniques juridiques sont gérées par l’OGDH. Donc c’est vraiment une ouverture au monde professionnel qu’on donne à ces étudiants pour susciter des vocations chez ces étudiants sur les questions de défense des droits humains », a-t-elle expliqué.

Saluant cette action, Kaba Sanoussy, fondateur de l’Université la Source estime qu’elle a beaucoup d’impacts en ce sens qu’elle consiste à protéger les personnes indigentes.

« Cette action, nous la saluons encore une fois comme je l’ai dit tantôt et nous apprécions à sa juste valeur. Ça a beaucoup d’impacts, surtout qu’ils nous proposent de prendre des étudiants en stage qui vont être formés dans ce sens pour protéger les personnes indigentes. Nous, nous ne pouvons que nous réjouir et surtout qu’on nous apprenne qu’à l’OGDH le chargé actuel de la communication est un produit de notre université. C’est dire que la satisfaction elle est totale, elle est plus grande et nous comptons faire le maximum que possible », a-t-il déclaré.

À noter que ces étudiants bénéficieront d’un stage universitaire en alternance de trois (3) mois maximum, leur permettant d’acquérir une expérience et un réseau professionnel. Également ils bénéficieront d’un renforcement des capacités sur les thématiques des droits de l’homme, du droit pénal et de procédure pénale dans le cadre du traitement des dossiers des personnes vulnérables grâce à un système d’accompagnement rapproché par les juristes et les avocats des cliniques juridiques, eux-mêmes formés sur ces thématiques dans le cadre de la mise en œuvre du PARAJ.

Maciré Camara

