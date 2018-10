Siguiri : 4 personnes blessées dans un affrontement à Kintinian

Hier vendredi 19 octobre 2018, la sous-préfecture de Bouré-Kintinian, préfecture de Siguiri a connu de violents affrontements entre les militants du RPG Arc-en-ciel et ceux de ‘’Bouré Sanouh’’ du candidat indépendant, Balla Camara.

Selon nos informations, le bilan de cet affrontement est de 4 personnes blessées graves. Joint par le correspondant de MEDIAGUINEE basé dans la localité, le secrétaire général de ‘’Bouré Sanouh’’ a confirmé l’information en ces termes : ‘’Oui, je confirme l’information. On a été attaqué et beaucoup de nos sympathisants ont été blessés. Parmi ces blessés graves, il y a un homme qui a son pied caché. Je me demande pourquoi attaqué nos militants’’, a affirmé Balla Camara.

Depuis la tenue des élections communales le 4 février 2018 dernier, la zone de Bouré a été toujours une zone de contestation entre les différentes formations politiques mais plus particulièrement entre le candidat indépendant Balla Camara de ‘’Bouré Sanouh » et le parti au pouvoir.

Présentement, le nouveau patron de la commune rurale de ladite localité (Bouré-Kintinian) reste inconnu.

Affaire à suivre.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

+224 622478601