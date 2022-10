Siguiri : 45 orphelins vivent dans des conditions difficiles dans un orphelinat, la fondatrice se fait entendre

Ils sont au nombre 45 orphelins qui résident dans l’orphelinat de la fondation Marie Bémbéta dans le quartier Diarrala relevant de la commune urbaine de Siguiri. Cet orphelinat a en son sein 45 enfants qui sont à entretenir mais très malheureusement cet endroit des enfants traverse un moment critique. « Moi je m’appelle Marie Bémbéta, j’ai une fondation des enfants orphelins plus de 45 orphelins, qui n’ont ni mère ni père. Ils n’ont pas où passé la nuit, l’habillement, la prise en charge sanitaire, vraiment c’est une situation qui me dépasse sans mentir. On a eu aucune aide de la part de l’État guinéen. Aujourd’hui, c’est la rentrée scolaire session 2023, la scolarisation de ces enfants est encore un problème, il faut que l’autorité m’aide afin à soulager ces enfants orphelins qui sont aujourd’hui sans situation », dit-elle.

Ces 45 enfants orphelins souhaitent une aide humanitaire afin de les sauver.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601