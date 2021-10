Siguiri : altercation entre des policiers et des citoyens au grand marché

Une bagarre a éclaté aujourd’hui entre des agents de la police routière et certains citoyens dans le grand marché de Siguiri. Ce malentendu entre les deux couches a donné lieu à diverses interprétations. Habituellement, ces agents de la police routière sont toujours en conflit avec la population, surtout les usagers.

Selon le témoignage de plusieurs personnes, ces policiers ignorent la déontologie de leur travail, car ils ne font rien sauf arrêter et accuser gratuitement d’honnêtes citoyens. Mamoudou Condé, muezzin de son état, témoigne en ces termes : « j’étais sur ma moto. Sans penser à rien, un agent est venu m’arrêter et prendre ma clé. C’est ainsi que moi aussi, à mon tour, j’ai refusé. Finalement, nous avons commencé à bagarrer. Les gens sont venus de partout pour m’aider. Et je vous dis que cela est un fait quotidien. De surcroît, ils n’arrêtent que les villageois. Ils voient tout le monde. C’est une façon de provoquer les citoyens ».

Les citoyens du grand marché semblent exaspérés par le comportement de la police routière, qui, pour sa part, condamne le non-respect du code de bonne conduite par certains citoyens de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

