Siguiri : après avoir été pris en otage par les femmes de Setiguiyah, le préfet dissout le bureau du district

Après plusieurs mois de revendication, les femmes du district de Setiguiyah ont pris le préfet de Siguiri en otage de 8 heures jusqu’à 17 heures. Ces femmes reprochent à l’ancien bureau un détournement de 2 milliards de francs guinéens. En colère, elles souhaitent remplacer immédiatement ce bureau comme explique Fatouma Camara : « ça fait plusieurs mois, nous sommes en train de faire à cette situation. Ce bureau a fait 7 ans de gestion mais le district de Setiguiyah n’en a rien bénéficié. Nous avons dit au préfet de vérifier mais selon nos constats, le préfet lui-même est complice. C’est la raison pour laquelle nous avons fermé la porte du préfet, lui interdire de sortir jusqu’à ce qu’il prenne la décision de dissolution. Ce qu’il a fait finalement ».

Après avoir dissous le bureau de district, les nouveaux promus attendent impatiemment leur confirmation. Mais dès l’annonce de la dissolution, l’ancien bureau compte aller jusqu’au bout. « Depuis notre avènement à la tête du district, nous avons fait beaucoup de réalisations et on ne se laissera pas faire et nous avons toutes les preuves, on a toujours travaillé avec les techniciens et ingénieurs. On dissout un bureau qui a détourné mais sous la pression, le préfet se permet de dissoudre un bureau, nous n’accepterons pas », a dit l’ex-président de district, Lanfia Camara.

Présentement, les deux camps sont opposés à cause du poste de bureau de district.

À rappeler que le district de Setiguiyah relève de la sous-préfecture de Kintinia située à 30 km du centre-ville de Siguiri. Cette localité a toujours enregistré des violences pour cause de mauvaise gestion des fonds.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601