Siguiri : après la manif des fidèles musulmans, le commissaire central apporte des précisions

La décision du gouvernement à travers le secrétariat général des Affaires Religieuses interdisant les prières nocturnes (Qiyam al-layl) collectives des dix derniers jours de ramadan dans les mosquées, avait occasionné hier mardi, une manifestation de la part des fidèles musulmans dans la ville de Siguiri.

Après donc cet incident, le commissaire central de police de ladite ville, lieutenant colonel Bakary Diawara a jugé utile d’expliquer comment cette manifestation menée par des hommes en boubou blanc s’est passée.

A l’en croire, « c’est aux environs de 22 heures que le premier groupe de manifestants est venu s’attaquer à nous. C’était vraiment décevant parce que nous nous n’attendions pas à un tel comportement. Comme je le disais, c’est à 22 heures que nous avons réussi le premier groupe et j’ai fait appel aux forces de l’ordre qui ont réussi à les disperser. Et à 2 heures du matin, des hommes inconnus habillés en boubou blanc sont revenus nous attaquer encore. Dieu merci parce qu’il n’y a pas eu de perte en vie humaine des deux côtés. Mais je suis très confus parce que je ne comprends pas pourquoi ils se sont attaqués à la police dans cette affaire qu’est à mon avis purement religieuse ? Néanmoins nous cherchons la cause de cette attaque », dit-il.