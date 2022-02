Siguiri : bras de fer entre le préfet et les journalistes des médias privés

Depuis plus d’une semaine, les journalistes des médias privés de Siguiri ont déclenché le boycott des activités du préfet, le colonel N’famara Oularé.Tout a commencé par la sortie du préfet dans les différentes sous-préfectures sans les médias privés.

A cela s’ajoute le renvoi des journalistes de la réunion des syndicats des transporteurs routiers et des taxis-motos. Ce qui a alors amené les médias privés à ne pas faire passer la voix du préfet et de ses deux secrétaires généraux dans leurs différentes radios.

« À partir de maintenant, le préfet, le colonel N’famara Oularé, n’a pas sa place dans les médias privés. Aucune radio ne passera sa voix et ne fera sa couverture médiatique. Le préfet a organisé sa tournée dans les villages sans considérer les médias privés. Il nous a chassés à une réunion des syndicats. Donc, vu tout cela, nous ne collaborons plus avec le préfet jusqu’à nouvel ordre, parce qu’il ne veut pas collaborer avec les journalistes », ont-ils martelé. L’on se demande à quand la fin de ce bras de fer entre le préfet N’famara Oularé et les journalistes des médias privés.

Attendons de voir…

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601